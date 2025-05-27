Для зумеров создали курсы по взрослению, где их учат стирать, готовить и разбираться в продуктах

В Канаде появились курсы по взрослению, где зумеров учат бытовым навыкам. Об этом сообщает New York Post.
Высшие учебные заведения страны, например Университет Ватерлоо, разработали для представителей поколения Z онлайн-программу «Взросление 101» (Adulting 101). Студентов учат стирать, готовить, выбирать продукты в магазине и строить отношения.
«Я не знаю, как поменять колесо. У меня вообще нет машины. Я не умею шить, не умею делать многого, кроме готовки», — признался первокурсник Университета Торонто Метрополитен Олден Гарсия. Он добавил, что также испытывает финансовые трудности: по мнению молодого человека, ему и его сверстникам было бы проще, если бы в школах в свое время ввели курсы финансовой грамотности.
Профессор психологии в Университете штата Калифорния в Сан-Диего и автор книги «Поколения» Джин Твенге, отмечает, что 20-летние вступают во взрослую жизнь с нулевым багажом знаний.
«Дети сейчас растут менее независимыми. Они почти не учатся взрослым вещам в старших классах. Потом они поступают в университет, все еще ничего не зная о жизни», — сказала Твенге.
Преподаватель винит в этом «вертолетное воспитание», когда родители чрезмерно вовлечены в жизнь своих детей, постоянно вмешиваются в их дела, пытаются решать их проблемы и не дают принимать самостоятельные решения. У детей затягивается подростковый возраст, из‑за этого растет число тех, кто продолжает жить с родителями во взрослом возрасте и финансово от них зависеть.
Школьники считают, что причина отсутствия у них навыков — в системе образования. Ученик 10-го класса школы Нью-Йорка Зак Лейтнер рассказал, что до 1960-х годов старшеклассников учили готовить, убирать и шить в рамках стандартной учебной программы. Сейчас ее упразднили.
«Молодежи необходимы курсы взросления. Отсутствие базовых навыков заставляет нас чувствовать себя брошенными на произвол судьбы», — говорит Лейтнер.
Недавно в Китае зумеры придумали новый тренд: они отказываются выходить на работу и проводят весь день в постели, протестуя против переработок. Молодые люди, которые называют себя «крысами», целыми днями лежат в постели, листают страницы в своих телефонах, спят и заказывают доставку еды.