Для зумеров создали курсы по взрослению, где их учат стирать, готовить и разбираться в продуктах

«Я не знаю, как поменять колесо. У меня вообще нет машины. Я не умею шить, не умею делать многого, кроме готовки», — признался первокурсник Университета Торонто Метрополитен Олден Гарсия. Он добавил, что также испытывает финансовые трудности: по мнению молодого человека, ему и его сверстникам было бы проще, если бы в школах в свое время ввели курсы финансовой грамотности.