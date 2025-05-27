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Okko представит в Москве программу детского фестиваля анимации «Медвежонок»

Сегодня в 18:32
Фото: Houses Cheung/Unsplash

С 30 мая по 1 июня в Перми состоится Третий Международный фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок». Партнером фестиваля выступает онлайн-кинотеатр Okko, который в те же даты представит программу фестиваля в Москве — на площадке летнего кинотеатра Okko на ВДНХ.

Гостей будут ждать кинопоказы, творческие мастер-классы и семейные анимационные игры. Вход на все мероприятия свободный. Регистрация на смотры будет доступна на сайте летнего кинотеатра Okko.

Фестиваль «Медвежонок» задуман как платформа для продвижения качественного контента для семейной аудитории. Организаторы подчеркивают, что проект не ограничивается показами фильмов: его цель — создать культурное пространство для общения зрителей и создателей, укрепления связей между представителями киноиндустрии, государством и обществом.

На кинофестивале пройдут премьерные показы сериала «Три друга, клад и матрос Кошка», мультфильмов «Повелительница города сказок», «Кунг-фу кот», «Три богатыря: Ни дня без подвига-2», а также кинолент «Ритмы мечты», «Поле чудес», «Легенда о золоте скифов», «Артек. Сквозь столетия».

На фестивале также покажут недавно вышедшие на экраны фильмы и мультфильмы «Геройчики. Незваный гость», «Легенды наших предков», «Каруза» и новый сезон сериала «Многодетство».

В этом году в конкурсной программе заявлены десятки фильмов, мультфильмов и сериалов. Победителей на кинофестивале будут выбирать в конкурсных программах «Большое кино», «Большой мультфильм», «Мультсериалы», «Сериалы» и «Почти взрослые» (фильмы для подростков 12+).

В состав жюри вошли актеры Надежда Михалкова, Елизавета Ищенко и Эльдар Калимулин, режиссеры Илья Учитель и Руслан Братов, продюсеры Юлия Иванова, Илья Попов, Алексей Троцюк, Рубен Джагинян, главный продюсер телеканала «Мульт» Татьяна Цыварева и сценарист Роман Кантор.

Вместе с ними работы конкурсантов будут оценивать выпускники и школьники из Новосибирска, Москвы, Владикавказа, Яхромы, Алчевска и Перми.

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