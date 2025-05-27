Okko представит в Москве программу детского фестиваля анимации «Медвежонок»

С 30 мая по 1 июня в Перми состоится Третий Международный фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок». Партнером фестиваля выступает онлайн-кинотеатр Okko, который в те же даты представит программу фестиваля в Москве — на площадке летнего кинотеатра Okko на ВДНХ.