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В Москве закрылась сеть пекарен Paul

Сегодня в 16:35
Фото: «Яндекс Карты»

В Москве закрылась последняя точка сети кафе-пекарен Paul. Она работала в ТРЦ «Мега Белая Дача». Об этом пишет телеграм-канал «Открытия и закрытия ресторанов Москвы».

Французская сеть пекарен Paul работает с 1889 года и на данный момент представлена в 40 странах. В Москве пекарни запускали по франшизе, первая точка появилась на Тверской улице в 2012 году. Позже еще несколько заведений открылись в центре города, например, на Смоленской площади, в башне «Москвы-Сити». О причинах закрытия сети в столице не сообщается.

В марте стало известно, что в России замедлился рост открытий новых пекарен. В апреле в Москве закрылся культовый грузинский ресторан «Чито-Ра» на улице Казакова. Заведение работало более двадцати лет. Причиной прекращения деятельности представители ресторана назвали масштабную реконструкцию в здании. В «Чито-Ра» призвали поклонников приходить в другое заведение, на Лесной улице.

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