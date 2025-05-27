В Москве закрылась сеть пекарен Paul

В Москве закрылась последняя точка сети кафе-пекарен Paul. Она работала в ТРЦ «Мега Белая Дача». Об этом пишет телеграм-канал «Открытия и закрытия ресторанов Москвы».
Французская сеть пекарен Paul работает с 1889 года и на данный момент представлена в 40 странах. В Москве пекарни запускали по франшизе, первая точка появилась на Тверской улице в 2012 году. Позже еще несколько заведений открылись в центре города, например, на Смоленской площади, в башне «Москвы-Сити». О причинах закрытия сети в столице не сообщается.
В марте стало известно, что в России замедлился рост открытий новых пекарен. В апреле в Москве закрылся культовый грузинский ресторан «Чито-Ра» на улице Казакова. Заведение работало более двадцати лет. Причиной прекращения деятельности представители ресторана назвали масштабную реконструкцию в здании. В «Чито-Ра» призвали поклонников приходить в другое заведение, на Лесной улице.