В Москве закрылась сеть пекарен Paul

Французская сеть пекарен Paul работает с 1889 года и на данный момент представлена в 40 странах. В Москве пекарни запускали по франшизе, первая точка появилась на Тверской улице в 2012 году. Позже еще несколько заведений открылись в центре города, например, на Смоленской площади, в башне «Москвы-Сити». О причинах закрытия сети в столице не сообщается.