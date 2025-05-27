Найдены актеры, которые сыграют Гарри, Рона и Гермиону в сериале по «Гарри Поттеру»

«После необычайного поиска, проведенного кастинг-директорами Люси Беван и Эмили Брокманн, мы рады объявить, что нашли наших Гарри, Гермиону и Рона. Талант этих трех уникальных актеров прекрасен, и мы с нетерпением ждем, когда весь мир увидит их совместную магию на экране. Мы хотели бы поблагодарить десятки тысяч детей, которые прошли прослушивание. Было настоящим удовольствием обнаружить множество молодых талантов», — сказали шоураннер Франческа Гардинер и режиссер Марк Майлод.