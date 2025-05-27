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Найдены актеры, которые сыграют Гарри, Рона и Гермиону в сериале по «Гарри Поттеру»

Сегодня в 15:23
Фото: HBO Max

НВО нашел актеров на главные роли в сериале о «Гарри Поттере». Доминик МакЛоклин сыграет Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон — Гермиону Грейнджер, Аластер Стаут — Рона Уизли. Об этом сообщает Deadline.

«После необычайного поиска, проведенного кастинг-директорами Люси Беван и Эмили Брокманн, мы рады объявить, что нашли наших Гарри, Гермиону и Рона. Талант этих трех уникальных актеров прекрасен, и мы с нетерпением ждем, когда весь мир увидит их совместную магию на экране. Мы хотели бы поблагодарить десятки тысяч детей, которые прошли прослушивание. Было настоящим удовольствием обнаружить множество молодых талантов», — сказали шоураннер Франческа Гардинер и режиссер Марк Майлод.

Кастинг проходили 32 тыс. детей. МакЛоклин, Стэнтон и Стаут теперь будут готовиться к съемкам, которые пройдут этим летом на студии Warner Bros. Studios Leavesden.

В апреле Warner Bros. официально утвердил первых актеров на роли в сериале по «Гарри Поттеру». Джон Литгоу («Корона») сыграет Альбуса Дамблдора, Джанет МакТир («Белая королева») — Минерву МакГонагалл, Паапа Эссьеду («Банды Лондона») — Северуса Снейпа, и Ник Фрост («Зомби по имени Шон») — Рубеуса Хагрида. К касту также присоединились Люк Таллон («Леопольдштадт» Тома Стоппарда) в роли Квиринуса Квиррелла и Пол Уайтхаус («Гарри и Пол») в роли Аргуса Филча.

В Великобритании для съемок сериала построят мини-город. Он обойдется студии Warner Bros. в 1 млрд фунтов стерлингов (1,25 млрд долларов или 107 млрд рублей). Первый сезон сериала выйдет в эфир в 2026 году.

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