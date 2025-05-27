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Джулия Куинн раскрыла детали будущих сезонов «Бриджертонов»

Сегодня в 16:07
Фото: Shondaland

Автор бестселлеров о семье Бриджертонов Джулия Куинн раскрыла детали будущих сезонов сериала.

В интервью Us Weekly писательница рассказала, что знает, какой герой станет главным в пятом и шестом сезонах, хотя порядок историй может измениться, как это уже происходило ранее.

«Я надеюсь, что каждый из братьев и сестер в итоге получит свой главный сезон, потому что мы любим их всех. В этом ведь и была суть книг: восемь отдельных историй, но все они связаны между собой», — отметила она.

Несмотря на то что в романах сюжет развивался в определенном порядке, Куинн поддержала решение Shondaland нарушить хронологию ради драматургии сериала. Она объяснила, что экранизация требует других подходов и некоторые элементы книги не всегда работают на экране.

Куинн также рассказала, что уже прочитала все сценарии четвертого сезона и даже побывала на съемках в Англии, где увидела трогательную сцену с участием всех членов семьи Бриджертон. По ее словам, сезон будет «прекрасным» и выйдет в 2026 году.

Новые эпизоды сконцентрируются на фигуре Бенедикта, второго по старшинству сына в семье Бриджертон. В четвертом сезоне убежденный холостяк пересмотрит свои взгляды после встречи на маскараде с притягательной Леди в серебре.

«Меня немного удивило, насколько злые были фанаты „Бенофи“ (Бенедикта и Софи). Они были очень недовольны. Мне хотелось сказать: „Эй, но чем дольше мы ждем их истории, тем больше экранного времени у нас будет с Бенедиктом“. Ведь, как это бывает в книгах, после того как пара получила свой основной сюжет, их становится меньше. Так что я думаю, ожидание будет того стоить», — отметила Куинн.

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