Джулия Куинн раскрыла детали будущих сезонов «Бриджертонов»

«Меня немного удивило, насколько злые были фанаты „Бенофи“ (Бенедикта и Софи). Они были очень недовольны. Мне хотелось сказать: „Эй, но чем дольше мы ждем их истории, тем больше экранного времени у нас будет с Бенедиктом“. Ведь, как это бывает в книгах, после того как пара получила свой основной сюжет, их становится меньше. Так что я думаю, ожидание будет того стоить», — отметила Куинн.