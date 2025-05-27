Александр Невский и борцы сумо в трейлере фильма «Широкий Запад»

В конце октября Невского приняли в Гильдию продюсеров Америки, что позволяет ему ходить на спецпоказы фильмов во время сезона «Оскара». Актер поделился, что когда‑то лишь мечтал о Голливуде и смотрел американское кино на пиратских кассетах, и в напутствие призвал «верить в себя и никогда не сдаваться».