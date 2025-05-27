Александр Невский и борцы сумо в трейлере фильма «Широкий Запад»

Александр Невский показал новый трейлер своего фильма «Широкий Запад» («The Wide West»). Премьера ожидается в этом году.
В основу ленты легли реальные события, когда в 1907 году первая в истории делегация сумо из Японии отправилась через Соединённые Штаты в Вашингтон для встречи с Теодором Рузвельтом.
Сюжет рассказывает об азартном игроке Максе, который объединяется с гастролирующими борцами сумо, судьёй и хозяйкой лавки в борьбе с безжалостными разбойниками, напавшими на маленький калифорнийский городок.
«The Wide West» снимет Джо Корнет, который ранее выпускал «Рио Браво» с Невским. В новом фильме также снимутся бывший профессиональный сумоист Хироки Суми («Джон Уик-4») и Итчи («Балерина»).
В конце октября Невского приняли в Гильдию продюсеров Америки, что позволяет ему ходить на спецпоказы фильмов во время сезона «Оскара». Актер поделился, что когда‑то лишь мечтал о Голливуде и смотрел американское кино на пиратских кассетах, и в напутствие призвал «верить в себя и никогда не сдаваться».