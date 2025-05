Билли Айлиш стала артисткой года по версии премии American Music Awards

«Артист года» — Билли Айлиш.

«Лучший новый артист» — Грейси Абрамс.

«Альбом года» — Билли Айлиш, «Hit Me Hard and Soft».

«Песня года» — Билли Айлиш, «Birds of a Feather».

«Коллаборация года» — Леди Гага и Бруно Марс, «Die with a Smile».

«Социальная песня года» — Doechii, «Anxiety».

«Любимый гастролирующий артист» — Билли Айлиш.

«Лучшее музыкальное видео» — Леди Гага и Бруно Марс, «Die with a Smile».