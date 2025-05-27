Билли Айлиш стала артисткой года по версии премии American Music Awards

В США прошла церемония American Music Awards. Ведущей вечера была Дженнифер Лопес.
Звездой премии стала Билли Айлиш, которая выиграла во всех семи номинациях, включая звание артист года. Две награды получила SZA в категориях «Любимая R’n’B-исполнительница» и «Лучшая R’n’B-песня» — «Saturn».
Эминем завоевал награды «Лучший мужской хип-хоп-исполнитель» и «Лучший хип-хоп-альбом», а Бейонсе победила в кантри-номинациях.
Победители American Music Awards в основных категориях
«Артист года» — Билли Айлиш.
«Лучший новый артист» — Грейси Абрамс.
«Альбом года» — Билли Айлиш, «Hit Me Hard and Soft».
«Песня года» — Билли Айлиш, «Birds of a Feather».
«Коллаборация года» — Леди Гага и Бруно Марс, «Die with a Smile».
«Социальная песня года» — Doechii, «Anxiety».
«Любимый гастролирующий артист» — Билли Айлиш.
«Лучшее музыкальное видео» — Леди Гага и Бруно Марс, «Die with a Smile».