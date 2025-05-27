Рейтинги финала «Одних из нас» упали в два раза

Финал второго сезона сериала «Одни из нас» посмотрели 3,7 млн зрителей. Это в два раза меньше, чем количество посмотревших окончание первого сезона, сообщает The Wrap.
Данные учитывали статистику телеканала HBO и стримингового сервиса Max. Премьера первого сезона собрала около 32 млн зрителей за 90 дней после начала сезона, это стало самой большой аудиторией для дебютного сезона HBO и Max за всю историю. Последнюю серию первого сезона показывали в вечер церемонии вручения премии «Оскар», ее посмотрели 8,2 млн зрителей.
Первую серию второго сезона посмотрели 5,3 млн человек. Заключительный эпизод вышел 25 мая — его посмотрели на 30% меньше зрителей. В НВО связывает падение просмотров с праздничными выходными в США в честь Дня поминовения, который отмечается 26 мая. Телесеть предполагает, что число зрителей вырастет в ближайшие дни.
Первый сезон сериала вышел в январе 2023 года. Премьера второго сезона состоялась в апреле 2025 года. В нем сюжет развивается через пять лет после событий первого сезона. Многих поклонников шокировала вторая серия, где умирает Джоэл, герой Педро Паскаля. После этого HBO изменил вступительные титры. Сам актер рассказывал, что убийство его героя тоже стало для него неожиданным. Стриминговый сервис Max в своем аккаунте на платформе X рассказал, что проект продлили на третий сезон. Шоураннер «Одних из нас» Крейг Мазин сообщил, что планирует закончить сериал на четвертом сезоне.