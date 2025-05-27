Рейтинги финала «Одних из нас» упали в два раза

Первый сезон сериала вышел в январе 2023 года. Премьера второго сезона состоялась в апреле 2025 года. В нем сюжет развивается через пять лет после событий первого сезона. Многих поклонников шокировала вторая серия, где умирает Джоэл, герой Педро Паскаля. После этого HBO изменил вступительные титры. Сам актер рассказывал, что убийство его героя тоже стало для него неожиданным. Стриминговый сервис Max в своем аккаунте на платформе X рассказал, что проект продлили на третий сезон. Шоураннер «Одних из нас» Крейг Мазин сообщил, что планирует закончить сериал на четвертом сезоне.