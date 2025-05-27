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Бывший профессор МГУ отдал телефонным мошенникам более 50 млн рублей и покончил с собой

Сегодня в 12:35
Фото: @ostorozhno_novosti

В Москве бывший профессор МГУ покончил с собой после того, как передал телефонным мошенникам более 50 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Аферисты сначала убедили его перевести все накопления на якобы безопасный счет, а потом — продать две квартиры и также передать им вырученные на этом деньги. Общая сумма ущерба превысила 50 млн рублей», — сообщили правоохранители.

Тело мужчины обнаружили за городом. Перед этим он встречался с другом. Тот рассказал, что ученый был расстроен и жаловался на проблемы. В личных вещах бывшего преподавателя позже нашли копию постановления о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», погибшего зовут Борис Бояринцев, ему было 78 лет. Дочь мужчины рассказала, что 25 мая он поехал к другу «отдохнуть и развеяться». Через какое‑то время друг уехал, а когда вернулся, увидел тело приятеля.

По словам дочери, после того как Бояринцева развели мошенники, он постоянно выглядел подавленным. «Мы сейчас сами плачем горючими слезами», — рассказала женщина.

Телеграм-канал «Baza» пишет, что впервые мошенники позвонили ученому в декабре 2024 года и попросили продиктовать код от «Госуслуг». После этого «сотрудник ФСБ» убедил Бояринцева передать все свои сбережения, чтобы отправить их «на безопасные счета». С конца декабря по конец января мужчина снимал деньги со вкладов и передавал их курьерам в разных местах Москвы (например, на Покровке или Ленинском проспекте). Чаще всего за денежными средствами приезжала неизвестная мужчине пенсионерка.

В марте портал «Госуслуги» ввел для пользователей самозапрет на получение кредитов и займов. Он накладывается на все потребительские кредиты и займы, а также полностью или частично. К примеру, по желанию гражданина можно запретить только дистанционное оформление долга. Банки и микрофинансовые организации увидят специальную отметку в кредитной истории. В Минцифры пообещали, что если мошенникам все же удастся получить кредит на имя гражданина, который установил самозапрет, то возвращать банку ничего не придется.

Ранее Центробанк сделал подборку самых популярных фраз, которые используют телефонные мошенники. С ними можно познакомиться здесь.

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МГУФСБ
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