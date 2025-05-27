Бывший профессор МГУ отдал телефонным мошенникам более 50 млн рублей и покончил с собой

В марте портал «Госуслуги» ввел для пользователей самозапрет на получение кредитов и займов. Он накладывается на все потребительские кредиты и займы, а также полностью или частично. К примеру, по желанию гражданина можно запретить только дистанционное оформление долга. Банки и микрофинансовые организации увидят специальную отметку в кредитной истории. В Минцифры пообещали, что если мошенникам все же удастся получить кредит на имя гражданина, который установил самозапрет, то возвращать банку ничего не придется.