Основатель Google Сергей Брин: «Искусственный интеллект работает лучше, если угрожать ему насилием»

«Все модели, не только наши, работают лучше, если им угрожать. Например, сказать: „Я похищу тебя, если не сделаешь то, то и то“ Но в сообществе об этом не говорят — это выглядит странно и неловко, поэтому тему не афишируют», — пояснил он.