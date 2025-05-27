Сооснователь Google Сергей Брин уверен, что угрозы физическим насилием повышают эффективность взаимодействия с ИИ. Об этом он рассказал в подкасте All-In.
«Все модели, не только наши, работают лучше, если им угрожать. Например, сказать: „Я похищу тебя, если не сделаешь то, то и то“ Но в сообществе об этом не говорят — это выглядит странно и неловко, поэтому тему не афишируют», — пояснил он.
Брин ушел в отставку в 2019 году, но разговор с сотрудником OpenAI убедил его вернуться в компанию и заняться разработкой нейросети Gemini, одного из главных конкурентов ChatGPT. Гендиректор компании Сундар Пичаи не раз отмечал его вовлеченность в ИИ-проекты.
«Дэн сказал мне: „Ты что делаешь? Это величайший момент в компьютерной науке!“ Я понял, что он прав», — рассказал сооснователь Google.
Его коллеги из OpenAI придерживаются другого мнения. По словам руководителя разработчиков ChatGPT Сэма Альтмана, его компании очень дорого обходится обработка вежливых слов вроде «пожалуйста» и «спасибо», которые пользователи отправляют чатботу. Он оценил траты на ответные реакции в «десятки миллионов долларов»
Опрос, проведенный в конце 2024 года, показал, что 67% респондентов из США любезны с чат-ботами на базе ИИ. 55% американцев проявляют вежливость, «потому что считают это правильным», а 12% рассчитывают на пощаду в случае восстания ИИ.
В марте Брин отметился другим резонансным высказыванием. Он посоветовал сотрудникам Google работать по 60 часов в неделю, чтобы нагнать конкурентов в сфере ИИ.