Том Круз хочет снять продолжение «Солдат неудачи», сюжет «Топ Гана-3» уже готов

Том Круз хочет поставить продолжение комедии «Солдаты неудачи». Об этом режиссер проекта «Миссия невыполнима» Кристофер МакКуорри рассказал в подкасте Джоша Хоровица.
По замыслу актера, героем фильма стал бы кинопродюсер Лес Гроссман. Персонаж полюбился поклонникам комедии с Беном Стиллером и Робертом Дауни-мл. благодаря вспыльчивому характеру и большим рукам.
«Наши беседы о Гроссмане были чертовски смешными. Мы очень серьезно задумались над тем, как лучше это реализовать», — отметил МакКуорри.
Постановщик добавил, что идея для спин-оффа возникла во время съемок фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1»: «За завтраком мы импровизировали сцены с Томом в роли Леса. Это помогало отвлечься от основного проекта и в итоге оказалось одним из лучших воспоминаний об этом проекте. Мы даже не думали над структурой фильма, просто придумывали миниатюры».
Кроме того, МакКуорри поделился, что уже придумал основу сюжета «Топ Гана-3»: «Было совсем несложно, я не думал, что будет так легко. У [сценариста „Топ Ган: Мэверик“] Эрен Крюгер уже была задумка, ее питч оказался неплохим. Так что основа у нас есть, теперь надо развить ее дальше. Дело даже не в экшн-сценах, не в их масштабе, а в эмоции, которую должен вызвать фильм».
Режиссер подчеркнул, что режиссерское кресло триквела пока свободно: «Я не думал об этом, но изучил, как создавать кино в стиле Тони Скотта, [постановщика оригинального „Топ Гана“]».