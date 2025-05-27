Том Круз хочет снять продолжение «Солдат неудачи», сюжет «Топ Гана-3» уже готов

Кроме того, МакКуорри поделился, что уже придумал основу сюжета «Топ Гана-3»: «Было совсем несложно, я не думал, что будет так легко. У [сценариста „Топ Ган: Мэверик“] Эрен Крюгер уже была задумка, ее питч оказался неплохим. Так что основа у нас есть, теперь надо развить ее дальше. Дело даже не в экшн-сценах, не в их масштабе, а в эмоции, которую должен вызвать фильм».