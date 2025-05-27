В швейцарской деревне появилась самая высокая башня, напечатанная на 3D-принтере

20 мая в альпийской деревне Мюленс в Швейцарии представили самое высокое здание, созданное с помощью 3D-печати, — белую башню Tor Alva. Об этом сообщает Designboom.
С 23 мая башня открыта для экскурсий, а с июля ее верхний уровень с панорамным видом на долину Жюльер станет площадкой для театральных постановок.
Строительство башни началось 1 февраля 2024 года. Постройка высотой 30 метров включает 32 разветвленные колонны и несколько залов. Архитекторами проекта стали Михаэль Хансмайер и Беньямин Дилленбургер.
Основным материалом послужил мягкий бетон, который благодаря своей пластичности позволял слоям сцепляться друг с другом, формируя однородные прочные конструкции. Быстрое затвердевание материала позволяло наносить последующие слои без деформации. Робот наносил материал послойно, создавая полые, закрученные колонны без использования опалубки.
3D-печать позволила снизить расход материалов и выбросы углекислого газа, а модульная конструкция упростила сборку и обеспечила возможность демонтажа в будущем. Ожидается, что сооружение пробудет на месте около пяти лет, после чего его можно будет разобрать и установить в другом месте.