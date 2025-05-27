В швейцарской деревне появилась самая высокая башня, напечатанная на 3D-принтере

3D-печать позволила снизить расход материалов и выбросы углекислого газа, а модульная конструкция упростила сборку и обеспечила возможность демонтажа в будущем. Ожидается, что сооружение пробудет на месте около пяти лет, после чего его можно будет разобрать и установить в другом месте.