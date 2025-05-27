В швейцарской деревне появилась самая высокая башня, напечатанная на 3D-принтере

Обновлено сегодня в 11:29
ТНТ снимет комедию «Другие приключения Шурика». Из фильма убрали персонажа Чебубу
Сегодня / 11:47
Основатель Google Сергей Брин: «Искусственный интеллект работает лучше, если угрожать ему насилием»
Сегодня / 10:35
Том Круз хочет снять продолжение «Солдат неудачи», сюжет «Топ Гана-3» уже готов
Сегодня / 09:42
Соцпроект «Помощь рядом» привлек на благотворительность почти 700 млн рублей за 2024 год
Сегодня / 09:15
Узбекистан намерен разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам
Сегодня / 08:38
Звезду «Великолепного века» Халита Эргенча отправили в тюрьму
Сегодня / 08:14
Глеб Калюжный из «Вампироов средней полосы» отправился в армию
Сегодня / 07:35
Okko открывает летние кинотеатры в городах России
Сегодня / 07:32
Элизабет Мосс высказалась о финале «Рассказа служанки»
Сегодня / 07:18
В Москве зафиксировали «субтропическую» ночь
Сегодня / 06:56
Wildberries тестирует книжный сервис
Сегодня / 06:38
В Грозном появится небоскреб выше Москва-Сити
Сегодня / 06:21
Московских таксистов начнут штрафовать за незнание города
Сегодня / 00:16
Стали известны самые популярные имена для новорожденных в России в 2025 году
Сегодня / 23:12
В Испании блогерша посчитала, сколько раз за день ее дети произносят слово «мама»
Сегодня / 22:18
В США мужчина потратил 23 тысячи долларов на кругосветку для своих кошек
Сегодня / 21:21
Москвич отсудил у магазина десятикратную стоимость матраса, который оказался неудобным
Вчера / 20:19
В Финляндии купили русскую крепость XVIII века за 1 евро
Вчера / 19:33
Умер режиссер-документалист Марсель Офюльс, обладатель премии «Оскар»
Вчера / 19:32
В России в течение года начнут строить деревянные пятиэтажки
Вчера / 18:15
Москвичей предупредили о появлении гигантских слизней
Вчера / 17:18
Исследование: четверть россиянок называют Дмитрия Нагиева самой привлекательной знаменитостью
Вчера / 15:58
«Вкусно — и точка» разместит в Москве фуд-траки
Вчера / 14:50
Майли Сайрус подхватила инфекцию от своей звезды на Аллее Славы
Вчера / 14:02
Дженнифер Энистон опубликовала фото собаки и случайно показала свой номер телефона
Вчера / 13:26
Эмманюэль Макрон объяснил пощечину от жены дурачеством
Вчера / 13:22
Сеть «Кофе-хауз» могут признать банкротом. Заявление уже направлено в ФНС
Вчера / 12:55
«Лило и Стич» показал один из лучших стартов среди игровых ремейков Disney

В швейцарской деревне появилась самая высокая башня, напечатанная на 3D-принтере

Сегодня в 11:28
Фото: The Manila Times

20 мая в альпийской деревне Мюленс в Швейцарии представили самое высокое здание, созданное с помощью 3D-печати, — белую башню Tor Alva. Об этом сообщает Designboom.

С 23 мая башня открыта для экскурсий, а с июля ее верхний уровень с панорамным видом на долину Жюльер станет площадкой для театральных постановок.

Строительство башни началось 1 февраля 2024 года. Постройка высотой 30 метров включает 32 разветвленные колонны и несколько залов. Архитекторами проекта стали Михаэль Хансмайер и Беньямин Дилленбургер.

Основным материалом послужил мягкий бетон, который благодаря своей пластичности позволял слоям сцепляться друг с другом, формируя однородные прочные конструкции. Быстрое затвердевание материала позволяло наносить последующие слои без деформации. Робот наносил материал послойно, создавая полые, закрученные колонны без использования опалубки.

3D-печать позволила снизить расход материалов и выбросы углекислого газа, а модульная конструкция упростила сборку и обеспечила возможность демонтажа в будущем. Ожидается, что сооружение пробудет на месте около пяти лет, после чего его можно будет разобрать и установить в другом месте.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами