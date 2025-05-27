Узбекистан намерен разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам

Сейчас россиянам для въезда в Узбекистан требуется загранпаспорт, а при пребывании дольше 15 дней — обязательная регистрация по месту проживания. В 2024 году страну посетили 870 тыс. российских туристов (на 20% больше, чем ранее), а к 2025 году власти планируют принять 1 млн гостей.