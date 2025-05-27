Узбекистан намерен разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам

Власти Узбекистана работают над упрощением въезда для граждан РФ, Казахстана и Азербайджана по внутренним паспортам. Об этом в министерстве иностранных дел рассказали «Известиям».
«Мы работаем над упрощением въезда в страну для граждан партнерских стран, в том числе разрешая посещение по внутренним паспортам или ID-картам на срок до 30 дней. МИД проводит переговоры и готовит предложения», — отметили в в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Представители госоргана добавили, что сроки зависят от согласований, но страна стремится обеспечить удобное передвижение, укрепляя туризм и деловые связи. Таким образом чиновники следуют распоряжению президента Шавката Мирзиёева.
Сейчас россиянам для въезда в Узбекистан требуется загранпаспорт, а при пребывании дольше 15 дней — обязательная регистрация по месту проживания. В 2024 году страну посетили 870 тыс. российских туристов (на 20% больше, чем ранее), а к 2025 году власти планируют принять 1 млн гостей.
Пока что в Центральной Азии россияне могут въезжать по внутреннему паспорту только в Казахстан и Киргизию, но безвизовый режим действует со всеми странами региона, кроме Туркменистана.