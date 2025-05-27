Соцпроект «Помощь рядом» привлек на благотворительность почти 700 млн рублей за 2024 год

«Кроме прямой помощи НКО, мы стараемся привлекать внимание к проблемам, с которыми сталкиваются их подопечные. Мы второй раз запустили арт-проект „Глазами разных“ в поддержку людей с особенностями здоровья. Надеемся, что наши технологии помогут и дальше соединять тех, кто хочет помочь, и тех, кому нужна помощь», — отметила исполнительный директор фонда «Помощь рядом» Ксения Воронина.