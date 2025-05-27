Соцпроект «Помощь рядом» привлек на благотворительность почти 700 млн рублей за 2024 год

Благотворительный фонд «Яндекса» «Помощь рядом» за 2024 год собрал и направил на поддержку некоммерческих организаций почти 700 млн рублей.
Это рекордный показатель за все время работы проекта. 434 млн рублей фонд получил благодаря пользователям, подключившим округление в сервисах «Яндекса». Это на 78,5% больше, чем в 2023 году.
Число пользователей, которые подключили округление, достигло 1 327 624. Средняя сумма округления составила 10,56 рубля. Рекордсменом по сумме личных округлений стал пользователь из Петербурга, который за год округлил на 224 тыс. рублей.
На конец 2024 года года у фонда «Помощь рядом» было 676 проверенных партнерских НКО из разных регионов России. Проект охватил более 20 направлений помощи, от редких заболеваний до защиты животных и экологии.
«Кроме прямой помощи НКО, мы стараемся привлекать внимание к проблемам, с которыми сталкиваются их подопечные. Мы второй раз запустили арт-проект „Глазами разных“ в поддержку людей с особенностями здоровья. Надеемся, что наши технологии помогут и дальше соединять тех, кто хочет помочь, и тех, кому нужна помощь», — отметила исполнительный директор фонда «Помощь рядом» Ксения Воронина.