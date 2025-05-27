ТНТ снимает новогоднюю комедию «Чебубу и другие приключения Шурика»

ТНТ анонсировал телефильм «Чебубу и другие приключения Шурика». Комедию покажут в новогоднюю ночь. Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика».
Пока что доступен только постер картины и ее синопсис, ее тизер и актерский состав появится позже.
Сюжет мюзикла построен вокруг Шурика, вдохновленного образом Форреста Гампа. Фильм расскажет историю своей любви, путешествуя через отсылки к советскому кино и современным мемам. Ему помогут Чебубу — новый персонаж, «из детства, но из 2025-го» — и король эстрады Филиппино-Киркорино.
«Мы переосмыслили культуру игрушек и мемов, создав Чебубу. Это не копия, а свежий взгляд на ностальгию», — пояснил креативный продюсер Андрей Шелков.
Фильм продолжает традицию праздничных проектов ТНТ, объединяя ретро-мотивы с актуальными трендами 2025 года. Полгода назад телеканал показал «Иван Васильевич меняет всё!», где главные герои в исполнении Тимура Батрутдинова и Демиса Карибидиса запустили машину времени через «коварный VPN» и полетели сквозь времена и страны.
Игрушки Labubu стали неожиданным хитом продаж в 2025 году. Ажиотаж вокруг них настолько велик, что в Великобритании приостановили офлайн-продажи плюшевых игрушек Labubu из‑за огромных очередей перед магазинами.