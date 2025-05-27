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Глеб Калюжный из «Вампироов средней полосы» отправился в армию

Сегодня в 08:14
Фото: K.B.A.

Глеб Калюжный отправился в армию со сборного пункта на Угрешской улице на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает РБК.

Поддержать и проводить актера пришли его мама, сестра, тетя и друзья. Калюжный сказал, что не будет жалеть о перерывах в съемках.

«Я думаю, что я буду вырываться на премьеры», — добавил он. В какие войска попадет актер, он пока не знает. «Как определят», — отметил Калюжный.

О том, что актер уйдет в армию 27 мая, ранее рассказал его агент Григорий Сухов. В начале марта против Калюжного завели уголовное дело по части первой статьи 328 УК об уклонении от военной службы.

По информации Mash, поводом для уголовного дела могла стать попытка Калюжного «сымитировать сотрясение мозга». В октябре 2024 года он получил повестку о явке на сборный пункт, а в ноябре обратился в московскую больницу с подозрением на сотрясение мозга, отмечал канал.

Глеб Калюжный — 26-летний актер, карьера которого началась совершенно случайно после роли в фильме «14+». Продюсеры написали ему во «ВКонтакте» и пригласили на кастинг, в итоге он был утвержден на главную роль.

Среди известных ролей Калюжного — «Вампиры средней полосы», «Трудные подростки», «Водоворот», «Черная весна».

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