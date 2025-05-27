Глеб Калюжный из «Вампироов средней полосы» отправился в армию

Глеб Калюжный отправился в армию со сборного пункта на Угрешской улице на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает РБК.
Поддержать и проводить актера пришли его мама, сестра, тетя и друзья. Калюжный сказал, что не будет жалеть о перерывах в съемках.
«Я думаю, что я буду вырываться на премьеры», — добавил он. В какие войска попадет актер, он пока не знает. «Как определят», — отметил Калюжный.
По информации Mash, поводом для уголовного дела могла стать попытка Калюжного «сымитировать сотрясение мозга». В октябре 2024 года он получил повестку о явке на сборный пункт, а в ноябре обратился в московскую больницу с подозрением на сотрясение мозга, отмечал канал.
Глеб Калюжный — 26-летний актер, карьера которого началась совершенно случайно после роли в фильме «14+». Продюсеры написали ему во «ВКонтакте» и пригласили на кастинг, в итоге он был утвержден на главную роль.
Среди известных ролей Калюжного — «Вампиры средней полосы», «Трудные подростки», «Водоворот», «Черная весна».