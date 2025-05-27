Звезду «Великолепного века» Халита Эргенча отправили в тюрьму

В Турции суд приговорил к тюремному сроку звезду сериала «Великолепный век» Халита Эргенча. Об этом сообщает государственное агентство Anadolu.
Его и коллегу Рызу Коджаоглу обвинили в лжесвидетельстве по делу их менеджера Айши Барым. Девушка стала фигуранткой двух скандалов: одного касалось незаконной конкуренции среди актеров, а другое было связано с экологическими протестами 2013 года, переросшими в антиправительственные демонстрации с тысячами участников.
Согласно материалам прокуратуры Стамбула, актеры общались с обвиняемым по делу об акциях, актером Меметом Али Алабора. В сети полиция также обнаружила фото Эргенча и Коджаоглу вместе с Алабора. Однако в своих показаниях артисты заявили, что не знают друг друга лично и не принимали участие в выступлениях.
В ходе судебного заседания Халит Эргенч подчеркнул, что не давал ложных показаний и ответил на вопросы максимально честно. Он отиетил, что отношения между людьми в шоу-бизнесе могут быть разными: «Бывает, мы снимаемся вместе или позируем рядом, но это не значит, что мы друзья». Также он высказал сожаление, что не подал иск раньше против тех, кто распространил недостоверную информацию о нем. Несмотря на это, он попросил суд оправдать его, указав, что преступление не было совершено.
В итоге Халиту Эргенчу назначили наказание в размере 2 лет 3 месяцев тюрьмы, но из‑за проявленного уважения к процессу его срок был снижен до 1 года 10 месяцев и 15 дней. Рыза Коджаоглу также был приговорен к 2 годам заключения, но его наказание сократили до 1 года 8 месяцев.
Халит Эргенч известен российским зрителям благодаря роли султана Сулеймана в сверхуспешном сериале «Великолепный век». Коджаоглу также может быть знаком поклонникам «Ловушки» и «Чукура».