Звезду «Великолепного века» Халита Эргенча отправили в тюрьму

В ходе судебного заседания Халит Эргенч подчеркнул, что не давал ложных показаний и ответил на вопросы максимально честно. Он отиетил, что отношения между людьми в шоу-бизнесе могут быть разными: «Бывает, мы снимаемся вместе или позируем рядом, но это не значит, что мы друзья». Также он высказал сожаление, что не подал иск раньше против тех, кто распространил недостоверную информацию о нем. Несмотря на это, он попросил суд оправдать его, указав, что преступление не было совершено.