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В Москве зафиксировали «субтропическую» ночь

Сегодня в 07:18
Фото: Агентство «Москва»

Синоптики отметили в Москве «субтропическую» ночь. Об этом написал метеоролог центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В ночь на 27 мая в столице зафиксировали рекордно высокую температуру: столбики термометров не опускались ниже +20 градусов. Как отметил эксперт, это на 10 градусов превышает климатическую норму конца мая и стало абсолютным максимумом за всю историю регулярных наблюдений.

«В городе впервые наступили субтропические ночи, когда температура в темное время суток не падает ниже +20 градусов», — подчеркнул Тишковец. В полночь зафиксировали +20,4 градуса, к 3.00 — ровно +20 градусов, а минимальное значение к утру составило +19,2 градуса. На Балчуге и в Строгино показатели достигли +19,6 градуса и +20,1 градуса соответственно.

Предыдущий рекорд минимальной температуры для 27 мая принадлежал 1958 году — тогда ночью было +18,5 градуса. По данным метеостанции ВДНХ, такие показатели соответствуют летней норме субтропического Сочи и ранее никогда не наблюдались в столице.

23 мая в Москве официально стартовало метеорологическое лето. Оно пришло на четыре дня раньше климатической нормы.

Эксперты ждут, что из‑за теплой погоды гигантские слизни могут появиться в Москве уже во второй половине июня.

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