В Москве зафиксировали «субтропическую» ночь

«В городе впервые наступили субтропические ночи, когда температура в темное время суток не падает ниже +20 градусов», — подчеркнул Тишковец. В полночь зафиксировали +20,4 градуса, к 3.00 — ровно +20 градусов, а минимальное значение к утру составило +19,2 градуса. На Балчуге и в Строгино показатели достигли +19,6 градуса и +20,1 градуса соответственно.