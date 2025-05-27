Элизабет Мосс высказалась о финале «Рассказа служанки»

Звезда «Рассказа служанки» Элизабет Мосс, исполнившая главную роль Джун и ставшая режиссером заключительной серии, рассказала о финале сериала.
Последняя серия выйдет сегодня, 27 мая. Мосс призналась, что осознание конца пришло к ней на съемочной площадке в момент последнего дубля.
«Был момент, когда я расплакалась. Это произошло во время финального дубля. Я повернулась к нашему оператору и сказала: „Вот так и должен закончиться этот сериал“. Я не знаю, как это воспримут зрители. Но для меня, человека, который жил этим проектом девять лет, это правильный финал», — сказала она.
Актриса также отметила, что, в отличие от «Безумцев», здесь она не успела эмоционально подготовиться к прощанию с Джун, поскольку была полностью погружена в режиссуру.
Несмотря на то, что сериал подходит к концу, поклонникам не придется надолго прощаться с вселенной Маргарет Этвуд. Уже идет работа над сериалом-продолжением «Заветы», который раскроет дальнейшее развитие событий в мире Гилеада.