Элизабет Мосс высказалась о финале «Рассказа служанки»

«Был момент, когда я расплакалась. Это произошло во время финального дубля. Я повернулась к нашему оператору и сказала: „Вот так и должен закончиться этот сериал“. Я не знаю, как это воспримут зрители. Но для меня, человека, который жил этим проектом девять лет, это правильный финал», — сказала она.