Wildberries тестирует книжный сервис

Вчера / 18:15
Москвичей предупредили о появлении гигантских слизней
Сегодня / 08:49
ТНТ снимает новогоднюю комедию «Чебубу и другие приключения Шурика»
Сегодня / 08:38
Звезду «Великолепного века» Халита Эргенча отправили в тюрьму
Сегодня / 08:14
Глеб Калюжный из «Вампироов средней полосы» отправился в армию
Сегодня / 07:35
Okko открывает летние кинотеатры в городах России
Сегодня / 07:32
Элизабет Мосс высказалась о финале «Рассказа служанки»
Сегодня / 07:18
В Москве зафиксировали «субтропическую» ночь
Сегодня / 06:38
В Грозном появится небоскреб выше Москва-Сити
Сегодня / 06:21
Московских таксистов начнут штрафовать за незнание города
Сегодня / 00:16
Стали известны самые популярные имена для новорожденных в России в 2025 году
Сегодня / 23:12
В Испании блогерша посчитала, сколько раз за день ее дети произносят слово «мама»
Сегодня / 22:18
В США мужчина потратил потратил 23 тысячи долларов на кругосветку для своих кошек
Сегодня / 21:21
Москвич отсудил у магазина десятикратную стоимость матраса, который оказался неудобным
Вчера / 20:19
В Финляндии купили русскую крепость XVIII века за 1 евро
Вчера / 19:33
Умер режиссер-документалист Марсель Офюльс, обладатель премии «Оскар»
Вчера / 19:32
В России в течение года начнут строить деревянные пятиэтажки
Вчера / 17:18
Исследование: четверть россиянок называют Дмитрия Нагиева самой привлекательной знаменитостью
Вчера / 15:58
«Вкусно — и точка» разместит в Москве фуд-траки
Вчера / 14:50
Майли Сайрус подхватила инфекцию от своей звезды на Аллее Славы
Вчера / 14:02
Дженнифер Энистон опубликовала фото собаки и случайно показала свой номер телефона
Вчера / 13:26
Эмманюэль Макрон объяснил пощечину от жены дурачеством
Вчера / 13:22
Сеть «Кофе-хауз» могут признать банкротом. Заявление уже направлено в ФНС
Вчера / 12:55
«Лило и Стич» показал один из лучших стартов среди игровых ремейков Disney
Вчера / 12:25
Саблю Наполеона Бонапарта продали на аукционе за 4,7 млн евро
Вчера / 11:28
Эмманюэль Макрон получил по лицу от жены прямо у трапа во время визита во Вьетнам
Вчера / 11:26
В Китае провели первый в мире турнир по боксу среди роботов-гуманоидов
Вчера / 09:50
В аргентинском кинотеатре во время показа «Пункта назначения» на зрителей упал потолок
Вчера / 08:32
Дочь Кейт Уинслет никогда полностью не смотрела «Титаник» из‑за откровенной сцены с участием ее мамы

Wildberries тестирует книжный сервис

Сегодня в 06:56
Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»

Wildberries разрабатывает собственный книжный сервис. Сейчас идет тестирование платформы, а запуск может состояться до конца 2025 года. Об этом источники рассказали «Ведомостям».

По словам собеседников газеты, сервис предоставит возможность покупки отдельных изданий и доступа к библиотеке по подписке. Сейчас компания ведет переговоры с издательствами о приобретении цифровых прав на контент.

Представитель Wildberries сообщил журналистам, что говорить о конкретных планах преждевременно, но отметил: «Wildberries & Russ постоянно прорабатывает возможности для расширения сервисов и изучает потенциал новых направлений бизнеса».

Издательства «Рипол Классик», «Фантом-Пресс», «Абрикобукс» и сервис Ridero сообщили, что переговоры с ними не проводились; в группе «Альпина» отказались от комментариев.

Сейчас на Wildberries доступны цифровые книги издательств «Альпина Диджитал», «Питер» и Ridero, однако их продажи остаются низкими. По данным J’son & Partners Consulting, доля маркетплейса на рынке электронных книг не превышает 3%, но с запуском отдельного сервиса может вырасти до 5% к 2027 году. В 2023–2024 годах сегмент цифровых книг, по оценке «Литрес», рос на 19–30% ежегодно, тогда как бумажных — на 7–11%.

Лидер рынка, ГК «Литрес», контролирует 57,9% продаж электронных книг. За ним следуют «Яндекс Книги» (5,5%) и «Строки» от МТС (2%). В 2024 году объем цифрового книжного рынка достиг 18,9 млрд рублей (17% от общего рынка в 116,9 млрд рублей). При этом интернет-площадки остаются ключевым каналом для бумажных книг: в 2024 году через них продали изданий на 46,1 млрд рублей (47% рынка).

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами