Wildberries тестирует книжный сервис

Сейчас на Wildberries доступны цифровые книги издательств «Альпина Диджитал», «Питер» и Ridero, однако их продажи остаются низкими. По данным J’son & Partners Consulting, доля маркетплейса на рынке электронных книг не превышает 3%, но с запуском отдельного сервиса может вырасти до 5% к 2027 году. В 2023–2024 годах сегмент цифровых книг, по оценке «Литрес», рос на 19–30% ежегодно, тогда как бумажных — на 7–11%.