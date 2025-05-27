Wildberries тестирует книжный сервис

Wildberries разрабатывает собственный книжный сервис. Сейчас идет тестирование платформы, а запуск может состояться до конца 2025 года. Об этом источники рассказали «Ведомостям».
По словам собеседников газеты, сервис предоставит возможность покупки отдельных изданий и доступа к библиотеке по подписке. Сейчас компания ведет переговоры с издательствами о приобретении цифровых прав на контент.
Представитель Wildberries сообщил журналистам, что говорить о конкретных планах преждевременно, но отметил: «Wildberries & Russ постоянно прорабатывает возможности для расширения сервисов и изучает потенциал новых направлений бизнеса».
Издательства «Рипол Классик», «Фантом-Пресс», «Абрикобукс» и сервис Ridero сообщили, что переговоры с ними не проводились; в группе «Альпина» отказались от комментариев.
Сейчас на Wildberries доступны цифровые книги издательств «Альпина Диджитал», «Питер» и Ridero, однако их продажи остаются низкими. По данным J’son & Partners Consulting, доля маркетплейса на рынке электронных книг не превышает 3%, но с запуском отдельного сервиса может вырасти до 5% к 2027 году. В 2023–2024 годах сегмент цифровых книг, по оценке «Литрес», рос на 19–30% ежегодно, тогда как бумажных — на 7–11%.
Лидер рынка, ГК «Литрес», контролирует 57,9% продаж электронных книг. За ним следуют «Яндекс Книги» (5,5%) и «Строки» от МТС (2%). В 2024 году объем цифрового книжного рынка достиг 18,9 млрд рублей (17% от общего рынка в 116,9 млрд рублей). При этом интернет-площадки остаются ключевым каналом для бумажных книг: в 2024 году через них продали изданий на 46,1 млрд рублей (47% рынка).