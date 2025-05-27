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В Грозном появится небоскреб выше Москва-Сити

Сегодня в 06:38
Фото: сайт правительства Чечни

Российский фонд прямых инвестиций направит 2,5 млрд рублей на возведение многофункционального комплекса «Ахмат Тауэр» в центре Грозного. Об этом ТАСС сообщил представитель организации Андрей Колокольников.

«На данном этапе планируется профинансировать первые два этапа. Первый — это актуализация проектной документации. Второй — начало монтажа фундаментной плиты, что является довольно сложным инженерным сооружением. Общая сумма финансирования составляет 2,5 млрд рублей», — отметил он.

Соглашение подписали вице-премьер правительства Чечни Рустам Шаптукаев, первый замгендиректора РФПИ Азер Энвер оглы Мамедов, представитель ПСБ Алексей Эскиндаров и гендиректор ООО «МФК „Ахмат Тауэр“» Адам Докаев.

Строительство 435-метровой башни началось около десяти лет назад, фундамент разместили на правом берегу реки Сунжа. В здании должны открыть офисы, рестораны, гостиницу, разместить квартиры и смотровую площадку. По разным данным, высотка будет иметь от 80 до 102 этажей и займет 19 га.

В 2021 году для обеспечения устойчивости комплекса в условиях сейсмической активности до 8,5 балла завершили закладку 216 свай диаметром 1,5 м и глубиной 65 м. Согласно инвестиционному порталу Чечни, реализация проекта, изначально запланированная на 2014–2025 годы, продолжается.

Строительство 435-метровой башни, начатое около десяти лет назад, ведется на правом берегу реки Сунжа. Ранее планировалось участие девелопера из ОАЭ — компании Emaar Properties, создавшей дубайский «Бурдж-Халифа», самый высокий небоскреб в мире. В 2017 году стоимость проекта оценивалась в 60 млрд рублей.

Высота в 435 метров сделает «Ахмат Тауэр» вторым самым высоким зданием в России. Оно будет больше башен «Федерация» (373 метра) и «Око» (354 метра) в Москва-Сити и уступит лишь петербургскому «Лахта-центру» (460 метров)

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