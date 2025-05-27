В Грозном появится небоскреб выше Москва-Сити

Строительство 435-метровой башни началось около десяти лет назад, фундамент разместили на правом берегу реки Сунжа. В здании должны открыть офисы, рестораны, гостиницу, разместить квартиры и смотровую площадку. По разным данным, высотка будет иметь от 80 до 102 этажей и займет 19 га.