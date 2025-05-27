Московских таксистов начнут штрафовать за незнание города

В Москве водителей такси начнут штрафовать за непрохождение обязательной аттестации. Об этом говорится в законе, который подписал мэр города Сергей Собянин.
Новый документ предъявляет требования к знанию водителями расположения ключевых объектов, от транспортной инфраструктуры и культурного наследия до медицинских учреждений, образовательных и спортивных организаций, а также государственных органов. Водитель должен уметь объяснить, как добраться до этих мест, а также знать правила перевозки багажа и пассажиров, действия в чрезвычайной ситуации. За несданный тест водителю грозит штраф в 5 тыс. рублей.
Закон о такси был принят Мосгордумой летом 2023 года, а с марта 2025 года проверка знаний стала обязательной не только в столице, но и в Московской области. Аттестация может проводиться очно или онлайн, при этом для успешной сдачи нужно правильно ответить на восемь из десяти вопросов. Если тест не пройден с первого раза, повторная попытка возможна через сутки, но третий раз экзамен можно будет сдать только очно.
По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, более 80% водителей успешно проходят тестирование с первого раза. Результаты действуют два года, после чего водителю придется пересдавать аттестацию. К 1 марта 2025 года тестирование прошли более 120 тыс. водителей.
С марта 2026 года в таксопарках России должны остаться только автомобили, собираемые в России, об этом говорит принятый и подписанный в мае федеральный закон. По оценке экспертов, под заявленные критерии попадают только автомобили АвтоВАЗа, отдельные модели «москвича», петербургского автопроизводителя XCite, электромобили Evolute, а также отдельные модели китайских производителей Haval, BAIC и Kaiyi.