Московских таксистов начнут штрафовать за незнание города

Закон о такси был принят Мосгордумой летом 2023 года, а с марта 2025 года проверка знаний стала обязательной не только в столице, но и в Московской области. Аттестация может проводиться очно или онлайн, при этом для успешной сдачи нужно правильно ответить на восемь из десяти вопросов. Если тест не пройден с первого раза, повторная попытка возможна через сутки, но третий раз экзамен можно будет сдать только очно.