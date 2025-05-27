Стали известны самые популярные имена для новорожденных в России в 2025 году

Имя София продолжает быть самым популярным среди российских родителей. Им с начала 2025 года назвали 7177 новорожденных девочек. Об этом сообщило РИА «Новости».
Вторым по популярности именем оказалась Ева. Это имя дали 6226 детям. Тройку самых распространенным имен замкнула Анна. Так назвали 5926 младенцев — это чуть меньше, чем было названо Марией (5326) и Варварой (5299).
Самым распространенным мужским именем стал Михаил. Это имя получили 8330 детей. Мальчикам также часто давали имя Александр (7397), Артем (6588), Матвей (5636) и Тимофей (5393).
По итогам 2024 года имена София и Михаил были также наиболее популярны среди родителей. В топ-5 женских имен не было Варвары, но была Виктория. В топ-5 мужских попали имена Лев, Максим и Марк.
Среди редких имен отмечали Ярополка, Ромео, Пересвета, Люцифера, Сократа, Грача, Миража, Федору, Сирену, Светозару, Владимиру, Властелину, Европу, Иву, Клеопатру, Луну, Музу, Неву, Кристалл и Сахар.
В 2023 году в ЗАГС фиксировали такие необычные имена как Урал, Агат, Зареслав, Елеазар, Феофан, Дионис, Корнелий, Феодосий, Авокадий, Троян, Лавр-Космос, Лев-Август, Марк-Леон, Астра, Лаванда, Акулина, Николетта, Забава, Прасковья, Джульетта, Фулиция, Агриппина, Венеция, Марселина, Флора, Тиффани и Бриллиант.