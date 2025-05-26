В Испании блогерша посчитала, сколько раз за день ее дети произносят слово «мама»

Блогерша Наталия Зинина, живущая с семьей в Испании, посчитала, сколько раз за день ее дети произносят слово «мама». Ролик об ее эксперименте завирусился и набрал 1,1 млн просмотров в инстаграме*.
Первое «мама» Наталия услышала от младшей дочери в 8:28 утра. Всего у Зининой — четверо детей. К 14:00 счетчик показал уже 65 произнесенных обращений. В 17:42 женщина зафиксировала 100-е слово «мама» за день.
Всего за сутки Зинина насчитала 179 случаев, когда дети «мамкали». По словам женщины, для ее семьи это слишком маленькое число. «Определенно мои дети больше говорят слово «мама» в день, и, я точно много пропустила», — призналась она.
«На результат повлияло то, что Алиса спала до обеда, а после почти сразу свалила гулять до вечера. Денис тоже до обеда был дома, но почти все время сидел в телефоне и мне не говорил ничего. А после обеда пошел гулять тоже до вечера. Так что «мамкали» только Ева и Богдан», — рассказала блогерша.
В комментариях пользователи поделились своим опытом жизни с детьми. Они шутили, что «к папе бывает один вопрос «Где мама?». А воспитательница детского сада призналась, что стала ненавидеть свое имя из‑за постоянного внимания малышей.
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