В Испании блогерша посчитала, сколько раз за день ее дети произносят слово «мама»

«На результат повлияло то, что Алиса спала до обеда, а после почти сразу свалила гулять до вечера. Денис тоже до обеда был дома, но почти все время сидел в телефоне и мне не говорил ничего. А после обеда пошел гулять тоже до вечера. Так что «мамкали» только Ева и Богдан», — рассказала блогерша.