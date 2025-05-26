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В США мужчина потратил потратил 23 тысячи долларов на кругосветку для своих кошек

Сегодня в 22:18
Фото: kelly104/Unsplash

В США 27-летний Лазар Йоксимович потратил 23 тысячи долларов, чтобы его две кошки отправились с ним в кругосветное путешествие. Об этом написал New York Post.

За последние два года молодой человек объехал десять стран вместе с женой Кэтлин и двумя британскими короткошерстными котами, Кингом Луи и Тоддом. Все четверо увидели Эйфелеву башню и посмотрели Сибирь.

По словам Лазара, его питомцы очень полюбили путешествовать — настолько, что парень не может представить поездки без них. Сперва Йоксимович отвез котов в канадский Торонто, затем — в Мексику.

Когда животные без проблем перенесли четырехчасовой полет, Лазар и Кэтлин решили, что попробуют путешествовать с ними и на более дальние расстояния. «Они чувствовали себя очень хорошо», — вспомнил Йоксимович.

«Мы приучили их к приключениям в городе. Чикаго — шумный город, и когда они у нас появились, мы постепенно знакомили их со звуками города. Я хотел брать их с собой повсюду, им нравится выходить на улицу и исследовать мир», — поделился он.

После прогулок по торговым центрам и людным паркам Чикаго коты легко адаптировались к другим мегаполисам. Мехико показался Кингу Луи и Тодду, по словам Лазара, «очень мирным». Париж тоже оказался куда более спокойным местом, чем их родной город.

«Им нравились мосты, это давало им прекрасную точку обзора окрестностей. В Амстердаме каналы были такими спокойными, что им нравилось вдыхать воздух вокруг каналов и смотреть на проплывающие мимо лодки», — рассказал Йоксимович.

Лазар отметил, что каждый перелет его любимцев обходится ему примерно в 600 долларов. Для некоторых стран котам требуются также медицинские документы, с подтверждением вакцинации от бешенства. Они могут стоить еще в 500 долларов.

Кинг Луи и Тодд побывали уже в Испании, Венгрии, Черногории, Хорватии, Сербии и Румынии. На большинстве авиарейсов им разрешали вылезать из переносок и сидеть рядом с хозяевами. Но в некоторых случаях котам приходилось оставаться взаперти.

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