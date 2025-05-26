Москвич отсудил у магазина десятикратную стоимость матраса, который оказался неудобным

Житель Москвы отсудил у магазина Hoff почти десятикратную стоимость матраса, который после покупки оказался неудобным. Об этом написал телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Мужчина приобрел ортопедический матрас почти за 40 тысяч рублей, но был разочарован его качеством. Через четыре месяца после покупки матрас изменил форму и продавился.
Тогда москвич обратился в магазин и попытался вернуть товар по гарантии. Но в Hoff отказались принимать бракованный матрас. После этого покупатель написал жалобу в Роспотребнадзор и подал иск в суд.
Суд постановил выплатить расстроенному потребителю стоимость матраса, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и компенсировать ему деньги за экспертизу товара. Всего горожанин должен получить 320 тысяч рублей.