Москвич отсудил у магазина десятикратную стоимость матраса, который оказался неудобным

Вчера / 11:28
Эмманюэль Макрон получил по лицу от жены прямо у трапа во время визита во Вьетнам
Сегодня / 23:12
В Испании блогерша посчитала, сколько раз за день ее дети произносят слово «мама»
Сегодня / 22:18
В США мужчина потратил потратил 23 тысячи долларов на кругосветку для своих кошек
Вчера / 20:19
В Финляндии купили русскую крепость XVIII века за 1 евро
Вчера / 19:33
Умер режиссер-документалист Марсель Офюльс, обладатель премии «Оскар»
Вчера / 19:32
В России в течение года начнут строить деревянные пятиэтажки
Вчера / 18:15
Москвичей предупредили о появлении гигантских слизней
Вчера / 17:18
Исследование: четверть россиянок называют Дмитрия Нагиева самой привлекательной знаменитостью
Вчера / 15:58
«Вкусно — и точка» разместит в Москве фуд-траки
Вчера / 14:50
Майли Сайрус подхватила инфекцию от своей звезды на Аллее Славы
Вчера / 14:02
Дженнифер Энистон опубликовала фото собаки и случайно показала свой номер телефона
Вчера / 13:26
Эмманюэль Макрон объяснил пощечину от жены дурачеством
Вчера / 13:22
Сеть «Кофе-хауз» могут признать банкротом. Заявление уже направлено в ФНС
Вчера / 12:55
«Лило и Стич» показал один из лучших стартов среди игровых ремейков Disney
Вчера / 12:25
Саблю Наполеона Бонапарта продали на аукционе за 4,7 млн евро
Вчера / 11:26
В Китае провели первый в мире турнир по боксу среди роботов-гуманоидов
Вчера / 09:50
В аргентинском кинотеатре во время показа «Пункта назначения» на зрителей упал потолок
Вчера / 08:32
Дочь Кейт Уинслет никогда полностью не смотрела «Титаник» из‑за откровенной сцены с участием ее мамы
Вчера / 07:13
Опрос: наряд для 11-классницы на выпускной родителям обойдется в 20 тыс. рублей
Вчера / 06:46
Дэвид Теннант мечтал сыграть Рида Ричардса, но роль досталась Педро Паскалю
Вчера / 06:01
Джереми Стронг назвал работу в жюри Каннского фестиваля «похожей на конклав с шампанским»
25 мая / 14:35
Завершены съемки фильма «Вольтрон» по мотивам аниме 80-х. Главную роль сыграл Генри Кавилл
25 мая / 13:23
Драма Юрия Быкова «Хозяин» выйдет на Apple TV
25 мая / 12:53
Болид Михаэля Шумахера Ferrari F2001 продали на аукционе за 18,17 млн долларов
25 мая / 12:24
Исследование: депрессия и тревожность могут передаваться через поцелуи
Обновлено 25 мая 2025 в 11:26
Бывшая жена Паши Техника стала фигуранткой уголовного дела
25 мая / 11:22
В ОАЭ температура воздуха достигла рекордного майского значения в 51,6 градуса
25 мая / 11:03
В Калифорнии спасли медвежонка, оставшегося без матери. За ним ухаживают люди в костюмах медведей

Москвич отсудил у магазина десятикратную стоимость матраса, который оказался неудобным

Сегодня в 21:21
Фото: Ty Carlson/Unsplash

Житель Москвы отсудил у магазина Hoff почти десятикратную стоимость матраса, который после покупки оказался неудобным. Об этом написал телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Мужчина приобрел ортопедический матрас почти за 40 тысяч рублей, но был разочарован его качеством. Через четыре месяца после покупки матрас изменил форму и продавился.

Тогда москвич обратился в магазин и попытался вернуть товар по гарантии. Но в Hoff отказались принимать бракованный матрас. После этого покупатель написал жалобу в Роспотребнадзор и подал иск в суд.

Суд постановил выплатить расстроенному потребителю стоимость матраса, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и компенсировать ему деньги за экспертизу товара. Всего горожанин должен получить 320 тысяч рублей.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами