В Финляндии купили русскую крепость XVIII века за 1 евро

Администрация финского города Котка выкупила русскую крепость XVIII века за 1 евро. Об этом сообщил ТАСС.
Городские власти приобрели крепость у компании Senate Properties, чтобы открыть там музей и проводить туристические мероприятия. В покупку вошла территория площадью около 50 гектаров с примерно 20 зданиями.
Директор по городскому планированию Маркку Ханнонен отметил, что первым делом крепость откроется для посещения в сопровождении гида. Позднее в крепости установят знаки и проложат безопасные тропы.
Котка — город на юге Финляндии, расположенный на берегу Финского залива. В нем живет около 50 тысяч человек. В 1791-1795 на острове Ховинсари возвели крепость Кюменегород.
Крепость Кюменегород функционировала как база российского императорского флота до 1809 года. После Русско-шведской войны граница Российской империи переместилась, и Кюнемеград перестал быть пограничным форпостом.
В 1878 году по указу Александра II поселение вблизи Кюменеграда получило статус города, названного Котка. Российские войска находились в крепости Кюменегород до 1917 года, позднее там расположили лагерь для беженцев из СССР. С 1939 по 2005 год в Кюменегороде размещались уже финские войска.