Умер режиссер-документалист Марсель Офюльс, обладатель премии «Оскар» за фильм «Отель Терминус: Время и жизнь Клауса Барби». Об этом написал The New York Times.
Офюльсу было 97 лет. Новость о кончине кинематографиста сообщил его внук Андреаса-Бенджамина Сейферт. Причины смерти деда он не уточнил.
Марсель Офюльс родился 1 ноября 1927 года в немецком Франкфурте. Его отец был режиссером. Семья уехала из Германии в 1933 году из‑за прихода к власти нацистов и поселилась во Франции, а во время Второй мировой войны бежала в США.
Там Офюльс изучал искусства в двух колледжах, затем служил в театральном подразделении американской армии в Японии, а после учился в Калифорнийском университете в Беркли. В 1950 году он вернулся в Париж.
Во Франции кинематографист сотрудничал с Жюльеном Дювивье, Анатолем Литваком, Джоном Хьюстоном. Его карьере способствовал Франсуа Трюффо. Офюльс снимал игровое кино, телерепортажи и, наконец, документальные ленты.
Последние и прославили режиссера. Особенно известным стала картина «Печаль и жалость» 1969 года, исследовавшая Францию времен нацистской оккупации.