Умер режиссер-документалист Марсель Офюльс, обладатель премии «Оскар»

Марсель Офюльс родился 1 ноября 1927 года в немецком Франкфурте. Его отец был режиссером. Семья уехала из Германии в 1933 году из‑за прихода к власти нацистов и поселилась во Франции, а во время Второй мировой войны бежала в США.