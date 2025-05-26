В России в течение года начнут строить деревянные пятиэтажки

В ближайший год в России начнут строить деревянные многоквартирные дома до пяти этажей. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Сейчас проходят испытания таких домов с пожарными службами. В частности, эксперты выясняют, как эти строения выдерживают воздействие прямого пламени. По словам Кошелева, по результатам этих испытаний «есть хорошие показатели».
Депутат приводит и другой плюс деревянных пятиэтажек: «Все эти здания сейсмоустойчивые, то есть достаточно прочные по своим характеристикам. Гораздо выше, кстати, чем железобетонные либо кирпичные дома. По сейсмике деревянное домостроение очень и очень хорошо себя показывает».
Кошелев считает, что проекты деревянного многоквартирного строительства «начнут достаточно активно реализовываться» в течение года.
Директор по стратегическому развитию Ассоциации деревянного домостроения Семен Гоглев пояснил, что внешне такие дома не будут выглядеть как деревянные. Из‑за пожарных норм при строительстве выше трех этажей дерево необходимо обшивать негорючими материалами и снаружи, и внутри, отметил эксперт.
Самым высоким деревянным зданием в мире считается башня Ascent в Милуоки, штат Висконсин. Ее высота составляет 86,6 метров или 25 этажей. Однако вскоре она может утратить лидерство — в том же Милуоки планируют построить 55-этажный деревянный небоскреб.