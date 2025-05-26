В России в течение года начнут строить деревянные пятиэтажки

Депутат приводит и другой плюс деревянных пятиэтажек: «Все эти здания сейсмоустойчивые, то есть достаточно прочные по своим характеристикам. Гораздо выше, кстати, чем железобетонные либо кирпичные дома. По сейсмике деревянное домостроение очень и очень хорошо себя показывает».