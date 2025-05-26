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Москвичей предупредили о появлении гигантских слизней

Вчера в 18:15
Фото: Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Гигантские слизни могут появиться в Москве уже во второй половине июля. Об этом сообщил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

«Если лето теплое и влажное, то, в общем, они могут уже и во второй половине июня дорасти до больших размеров. Если чуть более прохладное, то скорее в середине июля. И во второй половине лета их много, они большие, заметные, как раз атакуют самые разные растения», ― цитирует его слова РИА «Новости».

Ученый пояснил, что под «гигантскими слизнями» обычно имеют в виду представителей вида Arion vulgaris. Их часто называют испанскими, хотя родом они из Франции или Германии. Эти слизни могут вырастать до 15 сантиметров и наносить заметный вред как сельскому хозяйству, так и простым дачникам.

По словам эксперта, гигантские слизни обычно достигают половой зрелости к середине лета и тогда начинают активно откладывать яйца. Молодые особи из них выходят примерно через месяц. Часть яиц слизни откладывают непосредственно перед зимой ― это потомство появится на свет уже весной, когда температура прогреется выше плюс 10 градусов. Вылупившись, весенние особи сперва незаметны, но к середине лета достигают внушительных размеров и начинают бросаться в глаза.

Марьинский затрудняется прогнозировать, будет ли в этом году в Москве слизней больше обычного. С одной стороны, зима в центральных регионах европейской России была более мягкая, а значит, вероятно, более количество молодых особей и яиц успешно перезимовало. «Но одновременно с этим зима была достаточно малоснежная, опять же, в центральных регионах Европейской России. Периодически случались заморозки, что могло, наоборот, их довольно сильно повредить», ― заключил ученый.

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