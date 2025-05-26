Исследование: четверть россиянок называют Дмитрия Нагиева самой привлекательной знаменитостью

Треть россиянок не хотели бы заводить отношения со знаменитым человеком. Об этом свидетельствует исследование сервиса Mamba.
Согласно ему, 34% девушек не мечтают о романе со звездой. 13% любят помечтать об этом, но в реальности вряд ли пошли на такой шаг. Еще 30% участниц опроса не отказались бы от отношений с известным мужчиной.
Самым привлекательной знаменитостью при этом четверть респондентом назвали Дмитрия Нагиева. Он оказался более популярен среди россияное, чем Баста (16%), Егор Крид (16%) и Милош Бикович (13%).
В топе оказались также Данила Козловский, Сергей Лазарев, Юра Борисов, Тимати, Иван Янковский, Дима Билан, Александр Петров и Никита Ефремов. Интересно, что больше всего в России любят музыкантов и спортсменов.
Инфлюенсеры, блогеры и модели же не пользуются спросом. А большинство женщин и вовсе предпочитают обычных мужчин: 22% участниц исследовани заявили, что не задумываясь выбрали бы простого человека.