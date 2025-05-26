Сеть «Вкусно — и точка» опробует новый торговый формат — фуд-траки. Первый фургон, где можно будет купить бургеры с картошкой фри, появится в подмосковных Мытищах, написал AdIndex.
Фуд-трак разместят на территории торгового комплекса «Красный кит». В нем планируют продавать наиболее популярные продукты: бургеры и роллы с говядиной и курицей, средние и большие порции фри, куриные стартеры, пирожки и напитки.
В дальнейшем планируется установить фуд-траки в различных локациях — не только в Москве, но и в других городах. Разработкой модели фургона занималась компания Mobitruck.
«Мобильность фуд-трака позволит оперативно перемещать его в разные точки, расширяя присутствие сети в тех местах, где невозможно поставить стационарные объекты», — рассказали в пресс-службе.
Фургон занимает 40 квадратных метров, на его монтаж требуется примерно 3 часа. Для работы фургона необходимо подключение к электроэнергии, водоснабжению и канализации.