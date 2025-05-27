Okko открывает летние кинотеатры в городах России

Okko откроет летние кинотеатры в городах России. В них до самой осени можно будет смотреть старые и новые фильмы, а также спортивные трансляции. Об этом «Афише Daily» рассказали представители платформы.
30 мая первые показы пройдут на ВДНХ, а 31 мая гостей начнет принимать кинотеатр в «Севкабель Порту». Площадки будут работать вплоть до 7 сентября три раза в неделю: в Москве — по пятницам, субботам и воскресеньям, в Петербурге — по четвергам и по выходным.
В день открытия кинотеатра в Петербурге все желающие смогут посмотреть финал Лиги чемпионов, в котором сыграют итальянский клуб «Интер» и французская команда «Пари Сен-Жермен».
В дальнейшем кинотеатры Okko предложат программу из новых отечественных фильмов, премьер заребужных картин и культовых лент прошлого. На площадках покажут также работы молодых российских кинематографистов.
Среди запланированных показов — демонстрация игрового ремейка мультфильма «Бременские музыканты», анимационных шедевров японского классика Хаяо Миядзаки, сиквела драмы «Пальма» и «Культурной комедии» Владимира Котта. Попасть на мероприятия можно будет бесплатно, по регистрации.
Еще один летний кинотеатр Okko уже открылся в Судаке. Там по пятницам, субботам и воскресеньям показывают по два фильма в день, преимущественно российского производства. Во время фестиваля «Таврида.АРТ» на площадке пройдут по три сеанса в день.