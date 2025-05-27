Okko открывает летние кинотеатры в городах России

30 мая первые показы пройдут на ВДНХ, а 31 мая гостей начнет принимать кинотеатр в «Севкабель Порту». Площадки будут работать вплоть до 7 сентября три раза в неделю: в Москве — по пятницам, субботам и воскресеньям, в Петербурге — по четвергам и по выходным.