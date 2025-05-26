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Майли Сайрус подхватила инфекцию от своей звезды на Аллее Славы

Сегодня в 14:50
Фото: Dua Dipasupil/Getty Images

Майли Сайрус попала в больницу после съемок музыкального клипа на свой новый трек «Walk of Fame». Девушка утверждает, что это произошло после прогулки по Аллее Славы, пишет Deadline.

Певица рассказала, что для кадра ей нужно было встать на колени на свою именную табличку. Спустя некоторое время артистка почувствовала боль в колене. Врачи госпитализировали Сайрус на День благодарения.

«Меня поместили в отделение интенсивной терапии. Врач спросил, могу ли я вспомнить, где могла подхватить такую жесткую инфекцию, а у меня перед глазами стояли съемки, где я ползаю по Аллее Славы. Я должна была сказать об этом, потому что он смотрел на меня с отвращением», — сказала Сайрус на шоу Джимми Киммела.

Песня «Walk of Fame» войдет в новый альбом звезды «Диснея» «Something Beautiful», который появится на музыкальных площадках 30 мая. Сайрус также анонсировала фильм по новому альбому. Певица рассказала, что лента выйдет в июне, по показывать ее будут в кинотеатрах всего один день.

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