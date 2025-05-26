Майли Сайрус подхватила инфекцию от своей звезды на Аллее Славы

«Меня поместили в отделение интенсивной терапии. Врач спросил, могу ли я вспомнить, где могла подхватить такую жесткую инфекцию, а у меня перед глазами стояли съемки, где я ползаю по Аллее Славы. Я должна была сказать об этом, потому что он смотрел на меня с отвращением», — сказала Сайрус на шоу Джимми Киммела.