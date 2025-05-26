Дженнифер Энистон опубликовала фото собаки и случайно показала свой номер телефона

Дженнифер Энистон случайно опубликовала в соцсетях свой номер телефона. Об этом сообщает Daily Mail.
Актриса разместила серию снимков с воскресного благотворительного дня, среди которых было фото с собакой Лордом Честерфилдом. На питомце был медальон с номером телефона Энистон.
Поклонники звезды «Друзей» посоветовали ей размыть снимок или удалить его. Актриса послушала пользователей и убрала фото со страницы.
Энистон неоднократно становилась жертвой сталкеров. В 2010 году она добилась судебного запрета на приближение к ней и ее имуществу для мужчины, который думал, что состоит с актрисой в отношениях.
С 2023 по 2025 год еще один фанат отправлял Энистон нежелательные сообщения в соцсетях, в том числе голосовые, и письма по электронной почте. 5 мая он протаранил серым Chrysler PT Cruiser главные ворота дома Энистон в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе. Актриса в этот момент находилась дома. Злоумышленника обвинили в преследовании и вандализме.