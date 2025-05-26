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Сеть «Кофе-хауз» могут признать банкротом. Заявление уже направлено в ФНС

Сегодня в 13:22
Фото: «Яндекс Карты»

Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) подала заявление в Арбитражный суд о признании банкротом ООО «Кофе-хауз» (входит в ГК «Шоколадница»). Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на базу таких дел.

Подробности заявления не приводятся. В ГК «Шоколадница» рассказали, что еще не получили официальное заявление о банкротстве от налоговой службы и не имеют информации о сумме заявленных требований. В компании уточнили, что у «Кофе-хауз» сейчас нет активов, ООО не ведет никакой деятельности.

«Тем не менее компания продолжает генерировать доход. Выручка „Кофе-хауз“ в 2024 году снизилась на 17% год к году, до 1,55 млрд рублей, чистая прибыль выросла на 53%, до 121,5 млн, а чистые активы на конец года составляли 191,5 млн», — говорится в публикации.

Кроме того, у ООО есть сертификат на производство жареного зернового кофе, четыре действующие лицензии на продажу алкоголя в Москве, товарные знаки «Кофе-хауз» и «Фабрика кофе „Бери, вари и пей“», договоры аренды помещений и домены сети кофеен «Кофе-хауз».

По данным сайта сети, сейчас в Москве работают пять точек. Основным владельцем всей группы «Шоколадница» остается Александр Колобов. Опрошенные изданием экономисты считают, что шансы удовлетворения заявления высоки.

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