Сеть «Кофе-хауз» могут признать банкротом. Заявление уже направлено в ФНС

Подробности заявления не приводятся. В ГК «Шоколадница» рассказали, что еще не получили официальное заявление о банкротстве от налоговой службы и не имеют информации о сумме заявленных требований. В компании уточнили, что у «Кофе-хауз» сейчас нет активов, ООО не ведет никакой деятельности.