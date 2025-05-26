Эмманюэль Макрон объяснил пощечину от жены дурачеством

Он отметил, что они женаты с 2007 года и просто дурачились. «Мы препирались, а скорее даже дурачились с моей супругой, но, к моему удивлению, это стало своего рода планетарной катастрофой. Люди говорят много глупостей. Надо, чтобы все успокоились», — сказал Макрон.