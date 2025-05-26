Эмманюэль Макрон объяснил пощечину от жены дурачеством

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал журналистам пощечину от жены Бриджит.
Он отметил, что они женаты с 2007 года и просто дурачились. «Мы препирались, а скорее даже дурачились с моей супругой, но, к моему удивлению, это стало своего рода планетарной катастрофой. Люди говорят много глупостей. Надо, чтобы все успокоились», — сказал Макрон.
Сегодня, 26 мая, в сети завирусился ролик, на котором видно, как президент выходит из самолета, но неожиданно отшатывается назад — в объектив попадает рука Бриджит, будто бы отталкивающая его в лицо. Макрон, быстро поняв, что его снимают, улыбается и машет рукой.
Елисейский дворец назвал видео фейком, предположив, что оно было сгенерировано или отредактировано с использованием искусственного интеллекта. Однако президент Франции подтвердил, что видео реальное, но его неверно интерпретировали.