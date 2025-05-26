Саблю Наполеона Бонапарта продали на аукционе за 4,7 млн евро

В Париже на аукционе Giquello продали саблю Наполеона Бонапарта. Об этом сообщает Le Figaro.
По данным аукционного дома, оружие оценивали на сумму от 700 тыс. до 1 млн евро, но продали за 4,7 млн евро. В 2007 году другую саблю Наполеона, с которой он сражался в битве при Маренго в Италии в 1800 году, купили за 4,8 млн евро.
Саблю, которая сейчас ушла с молотка, Бонапарт, будучи еще консулом Французской республики, приобрел между 1802 и 1803 годами у директора Версальской мануфактуры Николя-Ноэля Буте. Став императором, Наполеон хранил оружие до конца своего правления, а затем передал его одному из своих верных последователей — маршалу Эммануэлю де Груши. Все это время сабля хранилась у его семьи.
Второй экземпляр сабли, которую купил Наполеон, хранится в Музее Отечественной войны 1812 года, в одном из зданий комплекса Исторического музея в Москве.
Недавно во Франции на аукционе продали копию Гражданского кодекса страны, принадлежавшую Наполеону. Стоимость лота оценивалась в 100–200 тыс. евро. В итоге кодекс продали за 395 тыс. евро — около 38 млн рублей.