Саблю Наполеона Бонапарта продали на аукционе за 4,7 млн евро

Саблю, которая сейчас ушла с молотка, Бонапарт, будучи еще консулом Французской республики, приобрел между 1802 и 1803 годами у директора Версальской мануфактуры Николя-Ноэля Буте. Став императором, Наполеон хранил оружие до конца своего правления, а затем передал его одному из своих верных последователей — маршалу Эммануэлю де Груши. Все это время сабля хранилась у его семьи.