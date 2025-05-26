«Лило и Стич» стал самым успешным ремейком Disney за всю историю

Это не только превзошло все прогнозы, но и позволило фильму занять второе место среди самых успешных стартов на праздничные уик-энды (после «Черной пантеры» в 2018 году с 242 млн долларов на Президентский день). Лента также стала одним из самых успешных ремейков Disney за всю историю.