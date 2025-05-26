«Лило и Стич» стал самым успешным ремейком Disney за всю историю

Семейный фильм Disney «Лило и Стич» собрал 341 млн долларов в мировом прокате за первые четыре дня. Об этом сообщает Variety.
Это не только превзошло все прогнозы, но и позволило фильму занять второе место среди самых успешных стартов на праздничные уик-энды (после «Черной пантеры» в 2018 году с 242 млн долларов на Президентский день). Лента также стала одним из самых успешных ремейков Disney за всю историю.
В центре событий оригинального мультфильма «Лило и Стич» 2002 года находится маленькая гавайская девочка Лило. Ее родители рано умерли, и она осталась жить со своей старшей сестрой Нано.
Девочки часто ссорятся, поэтому Лило чувствует себя одиноко. Героиня идет в приют, чтобы взять собаку, но вместо пса к ней домой попадает Стич — инопланетянин, случайно попавший на Землю. Пришелец был создан для разрушений, но под влиянием новой приятельницы преображается в доброе существо.
Сюжет новой картины повторяет события оригинального мультфильма. Единственные небольшие различия — внешний вид инопланетных агентов и «удачные дополнения», которые, по словам критиков, делают персонажи более глубокими и выразительными.