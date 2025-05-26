В Китае провели первый в мире турнир по боксу среди роботов-гуманоидов

В Китае состоялся первый в мире турнир по боксу среди гуманоидных роботов Unitree Fist King: Awakening. Об этом сообщает Global Times.
Соревнования провели в городе Ханчжоу. Инженеры компании Unitree Robotics перед состязаниями подготовили роботов, сконцентрировавшись на их способности балансировать и сохранять равновесие. Каждого участника оборудовали лидар-датчиками и камерами глубины, что помогало им выполнять хуки и удары коленями.
На ринге сошлись два человекоподобных робота для поединка в стиле муай-тай. Человекоподобными машинами дистанционно управляли четыре команды инженеров-людей. Они использовали пульты дистанционного управления и давали «железным боксерам» голосовые команды в реальном времени.
Проигравшим называли того робота, который неподвижно лежал восемь секунд. Он мог упасть из-за потери равновесия или от удара оппонента.
Турнир провели, чтобы продемонстрировать технологии и проверить человекоподобные машины на практике. Следующая битва пройдет в декабре 2025 года. Организаторы обещают, что учтут опыт первых боев, а следующее соревнование будет «более зрелищным и быстрым».
Недавно Илон Маск опубликовал видео с танцующим человекоподобным роботом Optimus от компании Tesla. Руководитель программы роботов Tesla Милан Ковач назвал движения робота «ранним результатом, который скоро станет гораздо стабильнее».