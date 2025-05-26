В Китае провели первый в мире турнир по боксу среди роботов-гуманоидов

Соревнования провели в городе Ханчжоу. Инженеры компании Unitree Robotics перед состязаниями подготовили роботов, сконцентрировавшись на их способности балансировать и сохранять равновесие. Каждого участника оборудовали лидар-датчиками и камерами глубины, что помогало им выполнять хуки и удары коленями.