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В Китае провели первый в мире турнир по боксу среди роботов-гуманоидов

Сегодня в 11:26
Фото: Unitree Robotics/YouTube

В Китае состоялся первый в мире турнир по боксу среди гуманоидных роботов Unitree Fist King: Awakening. Об этом сообщает Global Times.

Соревнования провели в городе Ханчжоу. Инженеры компании Unitree Robotics перед состязаниями подготовили роботов, сконцентрировавшись на их способности балансировать и сохранять равновесие. Каждого участника оборудовали лидар-датчиками и камерами глубины, что помогало им выполнять хуки и удары коленями.

На ринге сошлись два человекоподобных робота для поединка в стиле муай-тай. Человекоподобными машинами дистанционно управляли четыре команды инженеров-людей. Они использовали пульты дистанционного управления и давали «железным боксерам» голосовые команды в реальном времени.

Видео: @TheHumanoidHub/X

Проигравшим называли того робота, который неподвижно лежал восемь секунд. Он мог упасть из-за потери равновесия или от удара оппонента.

Турнир провели, чтобы продемонстрировать технологии и проверить человекоподобные машины на практике. Следующая битва пройдет в декабре 2025 года. Организаторы обещают, что учтут опыт первых боев, а следующее соревнование будет «более зрелищным и быстрым».

Недавно Илон Маск опубликовал видео с танцующим человекоподобным роботом Optimus от компании Tesla. Руководитель программы роботов Tesla Милан Ковач назвал движения робота «ранним результатом, который скоро станет гораздо стабильнее».

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