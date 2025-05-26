В аргентинском кинотеатре во время показа «Пункта назначения» на зрителей упал потолок

Международная премьера «Пункта назначения-6» состоялась 14 мая, в США показы начались 16 мая. Картина рассказывает о студентке колледжа Стефани, которую мучает один и тот же кошмар. Девушка отправляется в свой город, чтобы выследить единственного человека, который мог бы разорвать порочный круг и спасти ее семью от ужасной смерти. За первый уик-энд ужастик собрал в прокате 102 млн долларов — это лучший результат во всей франшизе.