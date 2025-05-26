В аргентинском кинотеатре во время показа «Пункта назначения» на зрителей упал потолок

В Аргентине во время показа фильма ужасов «Пункт назначения: Узы крови» обрушилась часть потолка. Об этом сообщает Deadline.
Инцидент произошел на прошлой неделе в кинотеатре Cinema Ocho в городе Ла-Плата. В это время в зале находилось 40 человек.
«Был слышен очень громкий шум. Сначала мы подумали, что это часть фильма, потому что были так увлечены просмотром. Но сразу после этого на меня упал кусок щебня», — рассказала 29-летняя Фиамма Вильяверде, которая пришла в кино с 11-летней дочерью и подругой.
Девушка рассказала, что обломки потолка попали ей в плечо, спину, колено и лодыжку. «Они не попали мне в голову, потому что я слегка наклонилась над подлокотниками», — пояснила она. Врачи диагностировали у аргентинки травму от удара. Вильяверде планирует подать жалобу на кинотеатр.
Между тем, его представители не сделали никаких заявлений по поводу произошедшего. Зрители предположили, что потолок мог упасть из‑за сильного ливня.
Международная премьера «Пункта назначения-6» состоялась 14 мая, в США показы начались 16 мая. Картина рассказывает о студентке колледжа Стефани, которую мучает один и тот же кошмар. Девушка отправляется в свой город, чтобы выследить единственного человека, который мог бы разорвать порочный круг и спасти ее семью от ужасной смерти. За первый уик-энд ужастик собрал в прокате 102 млн долларов — это лучший результат во всей франшизе.