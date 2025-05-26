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Дочь Кейт Уинслет никогда полностью не смотрела «Титаник» из‑за откровенной сцены с участием ее мамы

Сегодня в 08:32
Фото: Paramount Pictures

Актриса и дочь Кейт Уинслет, 24-летняя Миа Триплтон, до сих пор не может полностью посмотреть фильм «Титаник» из‑за откровенной сцены в машине с участием ее мамы. Об этом сообщает Daily Mail.

Девушка рассказала, что впервые увидела картину, когда ей было 12 лет. Во время откровенного эпизода Кейт, которая была рядом, закрыла дочери глаза.

«Это была единственная сцена, которую я когда‑либо помнила, когда она воскликнула: „О боже!“ — и закрыла мне глаза! А я помню, как повернулась и сказала: „Мама, я все еще это слышу!“» — вспоминает Миа.

Актриса добавляет, что в подростковом возрасте ее сверстники знали, кем была ее мама, и спрашивали девочку, видела ли она этот момент в фильме. Но Триплтон всегда отвечала: «Нет».

Недавно звезда сериала «Барри» Билл Хейдер рассказал, что 20 лет назад его уволили с работы в кинотеатре из‑за спойлера финала «Титаника». Мужчина отомстил женщинам, которые издевались над ним и не хотели уходить с прохода. «„Приятного просмотра. Корабль в конце тонет. Лео умирает“», — сказал он.

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