Эмманюэль Макрон получил по лицу от жены прямо у трапа во время визита во Вьетнам

Инцидент произошел в аэропорту в Ханое и был запечатлен журналистами, встречавшими делегацию у трапа. На кадрах видно, как президент выходит из самолета, но неожиданно отшатывается назад — в объектив попадает рука Бриджит, будто бы отталкивающая его в лицо. Макрон, быстро поняв, что его снимают, улыбается и машет рукой.