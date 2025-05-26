Эмманюэль Макрон получил по лицу от жены прямо у трапа во время визита во Вьетнам

Жена президента Франции Эмманюэля Макрона Бриджит «ударила его по лицу», когда пара прибыла во Вьетнам в начале тура по Юго-Восточной Азии.
Инцидент произошел в аэропорту в Ханое и был запечатлен журналистами, встречавшими делегацию у трапа. На кадрах видно, как президент выходит из самолета, но неожиданно отшатывается назад — в объектив попадает рука Бриджит, будто бы отталкивающая его в лицо. Макрон, быстро поняв, что его снимают, улыбается и машет рукой.
Поначалу Елисейский дворец назвал видео фейком, предположив, что оно было сгенерировано или отредактировано с использованием искусственного интеллекта.
Однако после того, как подлинность записи подтвердилась, официальная риторика сменилась. Источник, близкий к президенту, описал ситуацию как обычную «супружескую ссору».
На другом видео журналисты заметили, как Бриджит демонстративно игнорирует руку супруга, протянутую, чтобы помочь ей спуститься по трапу. Все это происходило под прицелом камер и на глазах у вьетнамских чиновников, встречавших делегацию.