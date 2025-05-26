Опрос: наряд для 11-классницы на выпускной родителям обойдется в 20 тыс. рублей

Родители девятиклассников в этом году на выпускной и наряды к нему потратят в среднем 29 тыс. рублей, а одиннадцатиклассников — 39 тыс. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе Superjob.
В исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы приняли участие 3000 родителей выпускников 9-х и 11-х классов.
«Родителям 9-классников выпускной обходится в среднем в 13 тыс. рублей на ребенка. В Москве эта сумма достигает 15 тыс. рублей, а в Петербурге — 14 тыс. рублей. Для 11-классников расходы заметно выше: по России средние затраты составляют 19 тыс. рублей, в столице — 23 тыс. рублей, а в городе на Неве — 21 тыс. рублей», — говорится в публикации.
По данным Superjob, за год расходы на праздник для 9-классников выросли на 8% (+1000 рублей), для выпускников 11-го класса — на 12% (+2000 рублей). При этом не все школьники посетят выпускной: 7% родителей 9-классников и 5% родителей 11-классников сообщили, что их дети праздновать не будут.
Одежда для выпускника — еще одна затратная статья бюджета. В среднем по России наряд для юноши в 9-м классе стоит 16 тыс., а в 11-м классе — 18,5 тыс. рублей. Для девушек эти суммы составляют 14,5 тыс. и 20,5 тыс. соответственно.
В Петербурге цены несколько отличаются: родители тратят на одежду и обувь для сына-девятиклассника около 12 тыс. рублей, а для 11-классника — 19,5 тыс. Наряды выпускниц обходятся в 14 тыс. рублей в 9-м классе и 22 тыс. в 11-м классе.
В Москве собрать юношу на выпускной из 9-го класса стоит 15,5 тыс. рублей, из 11-го класса — 21 тыс. рублей. Для девушек наряды оцениваются в 16 тыс. и 23,5 тыс.
«При этом каждый пятый родитель 9-классника (21%) и каждый шестой родитель 11-классника (16%) не покупают специальную одежду для выпускного. Среди девушек такой вариант встречается реже — только 10% выпускниц обходятся без праздничных обновок», — заключили в Superjob.
Недавно сервис выяснил, что треть россиян регулярно сталкивается с переработками. Аналитики отмечали, что они стали компенсацией за возможность работать из дома. Чаще всего на работе задерживаются офисные сотрудники на гибридном графике (37%). Они же чаще других переживают о своей эффективности. То же самое наблюдается среди удаленных работников.