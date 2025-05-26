Опрос: наряд для 11-классницы на выпускной родителям обойдется в 20 тыс. рублей

По данным Superjob, за год расходы на праздник для 9-классников выросли на 8% (+1000 рублей), для выпускников 11-го класса — на 12% (+2000 рублей). При этом не все школьники посетят выпускной: 7% родителей 9-классников и 5% родителей 11-классников сообщили, что их дети праздновать не будут.