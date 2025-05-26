Дэвид Теннант мечтал сыграть Рида Ричардса, но роль досталась Педро Паскалю

Дэвид Теннант рассказал на прошедшем в Лондоне Comic Con, что когда‑то хотел сыграть Рида Ричардса — лидера «Фантастической четверки».
На вопрос фаната, о каком супергерое он мечтал, Теннант с улыбкой отметил: «Мне бы правда хотелось сыграть Рида Ричардса». «Мне бы хотелось уметь делать вот так», — сказал актер и протянул руку вперед и сымитировал звук растягивания, изображая эластичную способность персонажа.
«Так что пусть будет так — даже если эта возможность уже ушла и следующего шанса, похоже, долго не будет», — отметил он. В завершение Теннант добавил: «Педро Паскаль замечательный. Я очень рад, что он есть на этом свете».
Теннант уже играл в киновселенной Marvel — он исполнил яркую роль злодея Киллгрейва в сериале «Джессика Джонс».
Педро Паскаль возглавит актерский состав фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги», который выйдет в июле 2025 года. Вместе с ним в команде — Ванесса Кирби (Сью Шторм), Джозеф Куинн (Джонни Шторм) и Эбон Мосс-Бахрах (Бен Гримм). Среди других звезд фильма — Джулия Гарнер (Серебряный Серфер), Джон Малкович, Наташа Лионн и Пол Уолтер Хаузер.
Сам Паскаль признался, что роль культового героя далась ему непросто: «Это действительно пугает. Хочется оправдать ожидания, но при этом остаться собой и принести в историю что‑то живое».