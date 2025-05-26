Джереми Стронг назвал работу в жюри Каннского фестиваля «похожей на конклав с шампанским»

«Я чувствую огромное вдохновение от того, что увидел здесь. Это было невероятно бодряще, и этот накопленный опыт — это то, что я понесу с собой дальше. Это был по-настоящему чудесный, по-настоящему объединяющий опыт с этими людьми — как конклав, только с шампанским. Это было великолепно», — сказал он.