Джереми Стронг назвал работу в жюри Каннского фестиваля «похожей на конклав с шампанским»

Джереми Стронг сравнил участие в жюри основного конкурса Каннского кинофестиваля с процессом выбора папы римского, но «с шампанским».
В течение 11 дней он вместе с другими членами жюри отсматривал конкурсные ленты, в итоге присудив «Золотую пальмовую ветвь» фильму иранского режиссера Джафара Панахи «Простая случайность» («It Was Just an Accident»).
«Я чувствую огромное вдохновение от того, что увидел здесь. Это было невероятно бодряще, и этот накопленный опыт — это то, что я понесу с собой дальше. Это был по-настоящему чудесный, по-настоящему объединяющий опыт с этими людьми — как конклав, только с шампанским. Это было великолепно», — сказал он.
«Простая случайность» рассказывает о группе бывших заключенных, стоящих перед моральной дилеммой: мстить или нет человеку, которого они считают своим мучителем. Это первый фильм Панахи после тюремного заключения в 2023 году за критику властей Ирана. Помимо Стронга в состав жюри также входили Халле Берри, Паял Кападия, Хон Сан Су, Альба Рорвахер, Лейла Слимани, Дьедо Амади и Карлос Рейгадас.