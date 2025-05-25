Завершены съемки фильма «Вольтрон» по мотивам аниме 80-х. Главную роль сыграл Генри Кавилл

Вчера / 11:06
В новой биографии Фредди Меркьюри утверждается, что у него была тайная дочь
Сегодня / 13:23
Драма Юрия Быкова «Хозяин» выйдет на Apple TV
Сегодня / 12:53
Болид Михаэля Шумахера Ferrari F2001 продали на аукционе за 18,17 млн долларов
Сегодня / 12:24
Исследование: депрессия и тревожность могут передаваться через поцелуи
Обновлено сегодня в 11:26
Бывшая жена Паши Техника стала фигуранткой уголовного дела
Сегодня / 11:22
В ОАЭ температура воздуха достигла рекордного майского значения в 51,6 градуса
Сегодня / 11:03
В Калифорнии спасли медвежонка, оставшегося без матери. За ним ухаживают люди в костюмах медведей
Сегодня / 10:35
МЧС предупредило о 30-градусной жаре в Москве
Сегодня / 10:29
Джейми Фокс опроверг теорию, что Пи Дидди пытался убить его
Сегодня / 10:06
Вики Крипс и Кристиан Фридель сыграют в фильме «Идиоты» — о жизни Федора Достоевского
Обновлено сегодня в 10:00
Космонавт Шкаплеров готов сняться в «Вызове-2». Клим Шипенко продолжение не планирует
Сегодня / 09:38
На гонке Гран-при Монако «Формулы-2» произошла массовая авария
Сегодня / 08:07
Оружейный мастер «Ржавчины», осужденная за убийство оператора Галины Хатчинс, вышла на свободу
Сегодня / 07:06
Из школьной программы 6–7-х классов уберут обществознание
Сегодня / 06:04
Режиссер «Лило и Стича» объяснил, почему в новом мультфильме нет одного из главных персонажей
Вчера / 16:22
«Простая случайность» Джафара Панахи получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля-2025
Вчера / 15:25
«Краснодар» впервые выиграл чемпионат России по футболу
Вчера / 15:04
Райан Рейндолдс предлагал Disney убить Дэдпула в «Дэдпуле против Росомахи»
Вчера / 14:07
Бритни Спирс забрали в полицию из‑за курения в самолете
Вчера / 13:41
В Иерусалиме нашли золотое кольцо возрастом 2300 лет
Вчера / 13:13
Arca, Fever Ray и еще более 70 артистов бойкотируют Sónar из‑за связей фестиваля с Израилем
Вчера / 12:18
На Каннском кинофестивале пропал свет
Вчера / 11:15
Звезда «Претендентов» Джош О’Коннор сыграет в новом фильме Джоэла Коэна «Пиковый валет»
Вчера / 10:37
Сет Роген мечтает пригласить Дэниела Дей-Льюиса в сериал «Киностудия»
Вчера / 09:50
Умер писатель и один из основателей славянского фэнтези Юрий Никитин
Вчера / 09:30
Apple планирует выпустить умные очки с ИИ в 2026 году
Вчера / 08:48
Продюсеры объявили кастинг для «одного счастливчика», который сыграет в приквеле «Голодных игр»
Вчера / 08:09
Сидни Суини сказала, что третий сезон «Эйфории» будет самым безумным из всех

Завершены съемки фильма «Вольтрон» по мотивам аниме 80-х. Главную роль сыграл Генри Кавилл

Сегодня в 14:35
Фото: Toei Animation

Завершились съемки научно-фантастического боевика режиссера Роусона Маршалла Тербера «Вольтрон». Об этом сообщает Screen Rant.

Картина основана на культовом японском мультсериале «Вольтрон» 1980-х годов. Это история о подростках, попавших за руль пяти львов-роботов с возможностью соединяться в огромного мегабота Вольтрона. Лента находилась в топе рейтингов с 1984 по 1986 год и имела два разных ребута. Последний выпустили Netflix вместе с DreamWorks. Сериал длился с 2016 по 2018 год.

Подробности сюжета нового фильма держатся в секрете. В ленте сыграют Генри Кавилл («Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Война богов: Бессмертные») Стерлинг К. Браун («Это мы»), Рита Ора («Империя») и Дэниел Куинн-Тойе, для которого роль станет дебютом в кино.

«Игровой фильм будет сосредоточен на новом поколении, а это означает, что Кавилл, Браун и остальные актеры, вероятно, будут играть оригинальных персонажей, которые являются пилотами „Вольтрона“», — говорится в публикации.

Планируется, что картина выйдет в середине или конце 2026 года.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами