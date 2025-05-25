Завершены съемки фильма «Вольтрон» по мотивам аниме 80-х. Главную роль сыграл Генри Кавилл

Картина основана на культовом японском мультсериале «Вольтрон» 1980-х годов. Это история о подростках, попавших за руль пяти львов-роботов с возможностью соединяться в огромного мегабота Вольтрона. Лента находилась в топе рейтингов с 1984 по 1986 год и имела два разных ребута. Последний выпустили Netflix вместе с DreamWorks. Сериал длился с 2016 по 2018 год.