Завершены съемки фильма «Вольтрон» по мотивам аниме 80-х. Главную роль сыграл Генри Кавилл

Завершились съемки научно-фантастического боевика режиссера Роусона Маршалла Тербера «Вольтрон». Об этом сообщает Screen Rant.
Картина основана на культовом японском мультсериале «Вольтрон» 1980-х годов. Это история о подростках, попавших за руль пяти львов-роботов с возможностью соединяться в огромного мегабота Вольтрона. Лента находилась в топе рейтингов с 1984 по 1986 год и имела два разных ребута. Последний выпустили Netflix вместе с DreamWorks. Сериал длился с 2016 по 2018 год.
Подробности сюжета нового фильма держатся в секрете. В ленте сыграют Генри Кавилл («Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Война богов: Бессмертные») Стерлинг К. Браун («Это мы»), Рита Ора («Империя») и Дэниел Куинн-Тойе, для которого роль станет дебютом в кино.
«Игровой фильм будет сосредоточен на новом поколении, а это означает, что Кавилл, Браун и остальные актеры, вероятно, будут играть оригинальных персонажей, которые являются пилотами „Вольтрона“», — говорится в публикации.
Планируется, что картина выйдет в середине или конце 2026 года.