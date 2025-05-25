Драма Юрия Быкова «Хозяин» выйдет на Apple TV

Вчера / 11:06
В новой биографии Фредди Меркьюри утверждается, что у него была тайная дочь
Сегодня / 14:35
Завершены съемки фильма «Вольтрон» по мотивам аниме 80-х. Главную роль сыграл Генри Кавилл
Сегодня / 12:53
Болид Михаэля Шумахера Ferrari F2001 продали на аукционе за 18,17 млн долларов
Сегодня / 12:24
Исследование: депрессия и тревожность могут передаваться через поцелуи
Обновлено сегодня в 11:26
Бывшая жена Паши Техника стала фигуранткой уголовного дела
Сегодня / 11:22
В ОАЭ температура воздуха достигла рекордного майского значения в 51,6 градуса
Сегодня / 11:03
В Калифорнии спасли медвежонка, оставшегося без матери. За ним ухаживают люди в костюмах медведей
Сегодня / 10:35
МЧС предупредило о 30-градусной жаре в Москве
Сегодня / 10:29
Джейми Фокс опроверг теорию, что Пи Дидди пытался убить его
Сегодня / 10:06
Вики Крипс и Кристиан Фридель сыграют в фильме «Идиоты» — о жизни Федора Достоевского
Обновлено сегодня в 10:00
Космонавт Шкаплеров готов сняться в «Вызове-2». Клим Шипенко продолжение не планирует
Сегодня / 09:38
На гонке Гран-при Монако «Формулы-2» произошла массовая авария
Сегодня / 08:07
Оружейный мастер «Ржавчины», осужденная за убийство оператора Галины Хатчинс, вышла на свободу
Сегодня / 07:06
Из школьной программы 6–7-х классов уберут обществознание
Сегодня / 06:04
Режиссер «Лило и Стича» объяснил, почему в новом мультфильме нет одного из главных персонажей
Вчера / 16:22
«Простая случайность» Джафара Панахи получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля-2025
Вчера / 15:25
«Краснодар» впервые выиграл чемпионат России по футболу
Вчера / 15:04
Райан Рейндолдс предлагал Disney убить Дэдпула в «Дэдпуле против Росомахи»
Вчера / 14:07
Бритни Спирс забрали в полицию из‑за курения в самолете
Вчера / 13:41
В Иерусалиме нашли золотое кольцо возрастом 2300 лет
Вчера / 13:13
Arca, Fever Ray и еще более 70 артистов бойкотируют Sónar из‑за связей фестиваля с Израилем
Вчера / 12:18
На Каннском кинофестивале пропал свет
Вчера / 11:15
Звезда «Претендентов» Джош О’Коннор сыграет в новом фильме Джоэла Коэна «Пиковый валет»
Вчера / 10:37
Сет Роген мечтает пригласить Дэниела Дей-Льюиса в сериал «Киностудия»
Вчера / 09:50
Умер писатель и один из основателей славянского фэнтези Юрий Никитин
Вчера / 09:30
Apple планирует выпустить умные очки с ИИ в 2026 году
Вчера / 08:48
Продюсеры объявили кастинг для «одного счастливчика», который сыграет в приквеле «Голодных игр»
Вчера / 08:09
Сидни Суини сказала, что третий сезон «Эйфории» будет самым безумным из всех

Драма Юрия Быкова «Хозяин» выйдет на Apple TV

Сегодня в 13:23
Фото: «Комендант кинокрепости»

Драма Юрия Быкова «Хозяин» выйдет на зарубежных платформах. Об этом сообщает дистрибьютор Festival Films. Картина будет доступна с 4 июля на Prime Video, Filmin, Apple TV, Google TV и Rakuten TV.

По сюжету обычная семья становится свидетелем аварии на трассе. Механик Иван Меньшов спасает жизнь влиятельного силовика Дмитрия Родина. Между мужчинами завязывается дружба, которая оборачивается для семьи Меньшова «кромешным адом».

Главные роли исполнили Артем Быстров, Олег Фомин, Клавдия Коршунова и Александр Бандурин. Работа над фильмом началась в 2020 году, съемки проходили в Карелии. Лента стала совместным проектом России, Франции, Швейцарии, Великобритании и Мексики.

Премьера «Хозяина» состоялась в ноябре 2023 года на кинофестивале в Женеве. В России картина в прокат так и не вышла, ее судьба оставалась неизвестной.

Ранее в интервью «Афише Daily» Юрий Быков рассказал о своих работах, сделке с платформой Netflix, а также о методе повествования, режиссерском пути и многом другом.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами