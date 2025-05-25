Драма Юрия Быкова «Хозяин» выйдет на Apple TV

Драма Юрия Быкова «Хозяин» выйдет на зарубежных платформах. Об этом сообщает дистрибьютор Festival Films. Картина будет доступна с 4 июля на Prime Video, Filmin, Apple TV, Google TV и Rakuten TV.
По сюжету обычная семья становится свидетелем аварии на трассе. Механик Иван Меньшов спасает жизнь влиятельного силовика Дмитрия Родина. Между мужчинами завязывается дружба, которая оборачивается для семьи Меньшова «кромешным адом».
Главные роли исполнили Артем Быстров, Олег Фомин, Клавдия Коршунова и Александр Бандурин. Работа над фильмом началась в 2020 году, съемки проходили в Карелии. Лента стала совместным проектом России, Франции, Швейцарии, Великобритании и Мексики.
Премьера «Хозяина» состоялась в ноябре 2023 года на кинофестивале в Женеве. В России картина в прокат так и не вышла, ее судьба оставалась неизвестной.
Ранее в интервью «Афише Daily» Юрий Быков рассказал о своих работах, сделке с платформой Netflix, а также о методе повествования, режиссерском пути и многом другом.