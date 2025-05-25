Исследование: депрессия и тревожность могут передаваться через поцелуи

Группа ученых из Индии, Ирана, Италии и Великобритании выяснила, что депрессия и тревожность могут передаваться между людьми через микробы в полости рта — особенно через поцелуи. Об этом сообщает индийская газета Hindustan Times со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Exploratory Research and Hypothesis in Medicine.