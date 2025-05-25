Исследование: депрессия и тревожность могут передаваться через поцелуи

Группа ученых из Индии, Ирана, Италии и Великобритании выяснила, что депрессия и тревожность могут передаваться между людьми через микробы в полости рта — особенно через поцелуи. Об этом сообщает индийская газета Hindustan Times со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Exploratory Research and Hypothesis in Medicine.
В эксперименте участвовали 1740 пар, состоящих в браке не более шести месяцев. Исследователи сравнили 268 из них, в которых один из супругов страдал от депрессии и тревожности, с 268 здоровыми.
Спустя полгода выяснилось, что здоровые супруги, которые жили с партнерами с депрессией или тревогой, начали испытывать похожие проблемы. У них вырос уровень депрессии и тревожности, а качество сна значительно ухудшилось. Эти изменения сопровождались ростом уровня кортизола в слюне — гормона стресса, связанного с депрессией и тревогой.
При этом состав микробиоты ротовой полости здорового супруга стал похож на микробиоту партнера с депрессией. Ученые полагают, что все дело в бактериях Clostridia, Veillonella, Bacillus и Lachnospiraceae. Они передаются при поцелуях, влияют на мозг, нарушая гематоэнцефалический барьер, и меняют поведение.
«Передача микробиоты полости рта между людьми, находящимися в тесном контакте, частично способствует появлению симптомов депрессии и тревожности», — отметили исследователи.
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