Болид Михаэля Шумахера Ferrari F2001 продали на аукционе за 18,17 млн долларов

На аукционе продали болид Ferrari F2001, на котором Михаэль Шумахер победил в Гран-при Монако и Венгрии в 2001-м и завоевал чемпионский титул того сезона. Об этом сообщает The Athletic.
За болид выручили 18,17 млн долларов, что стало самой высокой ценой, когда‑либо заплаченной за автомобиль «Формулы-1», за рулем которого выступал легендарный немецкий гонщик.
Торги прошли в Монако в элитной зоне Paddock Club с видом на гавань. Ставки стартовали с 8 млн долларов. Победителем стал участник, делавший ставки в зале, обойдя телефонного конкурента.
Автомобиль F2001 уже продавался в 2017 году за 7,5 млн долларов. В рейтинге самых дорогих болидов «Формулы-1» в истории F2001 занимает четвертое место. Первую строчку удерживает Mercedes W196, проданный за 52,52 млн долларов в 2025 году. За ним следуют еще один W196 (29,6 млн в 2013-м) и Mercedes Льюиса Хэмилтона, принесший ему первую победу за команду в 2013 году (18,8 млн в 2023-м).
Михаэль Шумахер, которому сейчас 56 лет, не появлялся на публике с 2013 года после серьезной травмы, полученной при катании на лыжах. Тем не менее его подпись появилась на шлеме Джеки Стюарта на Гран-при Бахрейна 2025 года — вместе с автографами всех ныне живущих чемпионов мира «Формулы-1».