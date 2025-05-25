Болид Михаэля Шумахера Ferrari F2001 продали на аукционе за 18,17 млн долларов

Автомобиль F2001 уже продавался в 2017 году за 7,5 млн долларов. В рейтинге самых дорогих болидов «Формулы-1» в истории F2001 занимает четвертое место. Первую строчку удерживает Mercedes W196, проданный за 52,52 млн долларов в 2025 году. За ним следуют еще один W196 (29,6 млн в 2013-м) и Mercedes Льюиса Хэмилтона, принесший ему первую победу за команду в 2013 году (18,8 млн в 2023-м).