Болид Михаэля Шумахера Ferrari F2001 продали на аукционе за 18,17 млн долларов

Вчера / 11:06
В новой биографии Фредди Меркьюри утверждается, что у него была тайная дочь
Сегодня / 14:35
Завершены съемки фильма «Вольтрон» по мотивам аниме 80-х. Главную роль сыграл Генри Кавилл
Сегодня / 13:23
Драма Юрия Быкова «Хозяин» выйдет на Apple TV
Сегодня / 12:24
Исследование: депрессия и тревожность могут передаваться через поцелуи
Обновлено сегодня в 11:26
Бывшая жена Паши Техника стала фигуранткой уголовного дела
Сегодня / 11:22
В ОАЭ температура воздуха достигла рекордного майского значения в 51,6 градуса
Сегодня / 11:03
В Калифорнии спасли медвежонка, оставшегося без матери. За ним ухаживают люди в костюмах медведей
Сегодня / 10:35
МЧС предупредило о 30-градусной жаре в Москве
Сегодня / 10:29
Джейми Фокс опроверг теорию, что Пи Дидди пытался убить его
Сегодня / 10:06
Вики Крипс и Кристиан Фридель сыграют в фильме «Идиоты» — о жизни Федора Достоевского
Обновлено сегодня в 10:00
Космонавт Шкаплеров готов сняться в «Вызове-2». Клим Шипенко продолжение не планирует
Сегодня / 09:38
На гонке Гран-при Монако «Формулы-2» произошла массовая авария
Сегодня / 08:07
Оружейный мастер «Ржавчины», осужденная за убийство оператора Галины Хатчинс, вышла на свободу
Сегодня / 07:06
Из школьной программы 6–7-х классов уберут обществознание
Сегодня / 06:04
Режиссер «Лило и Стича» объяснил, почему в новом мультфильме нет одного из главных персонажей
Вчера / 16:22
«Простая случайность» Джафара Панахи получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля-2025
Вчера / 15:25
«Краснодар» впервые выиграл чемпионат России по футболу
Вчера / 15:04
Райан Рейндолдс предлагал Disney убить Дэдпула в «Дэдпуле против Росомахи»
Вчера / 14:07
Бритни Спирс забрали в полицию из‑за курения в самолете
Вчера / 13:41
В Иерусалиме нашли золотое кольцо возрастом 2300 лет
Вчера / 13:13
Arca, Fever Ray и еще более 70 артистов бойкотируют Sónar из‑за связей фестиваля с Израилем
Вчера / 12:18
На Каннском кинофестивале пропал свет
Вчера / 11:15
Звезда «Претендентов» Джош О’Коннор сыграет в новом фильме Джоэла Коэна «Пиковый валет»
Вчера / 10:37
Сет Роген мечтает пригласить Дэниела Дей-Льюиса в сериал «Киностудия»
Вчера / 09:50
Умер писатель и один из основателей славянского фэнтези Юрий Никитин
Вчера / 09:30
Apple планирует выпустить умные очки с ИИ в 2026 году
Вчера / 08:48
Продюсеры объявили кастинг для «одного счастливчика», который сыграет в приквеле «Голодных игр»
Вчера / 08:09
Сидни Суини сказала, что третий сезон «Эйфории» будет самым безумным из всех

Болид Михаэля Шумахера Ferrari F2001 продали на аукционе за 18,17 млн долларов

Сегодня в 12:53
Фото: Mark Thompson/Getty Images

На аукционе продали болид Ferrari F2001, на котором Михаэль Шумахер победил в Гран-при Монако и Венгрии в 2001-м и завоевал чемпионский титул того сезона. Об этом сообщает The Athletic.

За болид выручили 18,17 млн долларов, что стало самой высокой ценой, когда‑либо заплаченной за автомобиль «Формулы-1», за рулем которого выступал легендарный немецкий гонщик.

Торги прошли в Монако в элитной зоне Paddock Club с видом на гавань. Ставки стартовали с 8 млн долларов. Победителем стал участник, делавший ставки в зале, обойдя телефонного конкурента.

Автомобиль F2001 уже продавался в 2017 году за 7,5 млн долларов. В рейтинге самых дорогих болидов «Формулы-1» в истории F2001 занимает четвертое место. Первую строчку удерживает Mercedes W196, проданный за 52,52 млн долларов в 2025 году. За ним следуют еще один W196 (29,6 млн в 2013-м) и Mercedes Льюиса Хэмилтона, принесший ему первую победу за команду в 2013 году (18,8 млн в 2023-м).

Михаэль Шумахер, которому сейчас 56 лет, не появлялся на публике с 2013 года после серьезной травмы, полученной при катании на лыжах. Тем не менее его подпись появилась на шлеме Джеки Стюарта на Гран-при Бахрейна 2025 года — вместе с автографами всех ныне живущих чемпионов мира «Формулы-1».

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами